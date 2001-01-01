Футбол
Неймар не сыграет за «ПСЖ» до старта чемпионата ФранцииСпорт-Экспресс вчера в 16:45
Тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем футболиста, который восстанавливается после травмы, сообщает L'Equipe. Также Неймар не примет участия в матче против "Ренна" за Суперкубок Франции, запланированный на 3 августа.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:32, Вашингтон
Финансы
Китай за девять лет удвоил долю недолларовых активов в валютных резервах
Если в 2005 году доля долларовых активов составляла 79%, то через девять лет она сократилась до 58%.
Обновлено в 08:43
Футбол
Marca: Футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит»
Нападающий испанской «Барселоны» Малком подпишет контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит».
Обновлено в 08:36
Происшествия
Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло
Стекло на новом пешеходном мосту в Киеве снова пошло трещинами. Об этом сообщает издание «Информатор» в понедельник, 29 июля.
Обновлено в 08:07
Политика
Сахалин стал большой потерей для Китая
В настоящее время известные на острове запасы нефти составляют 7 миллиардов тонн, это больше чем из нефтяных месторождений Дацин в Китае.
Обновлено в 00:18
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»
Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Украинские морпехи в Донбассе начали бунтовать
По словам Басурина, украинские военнослужащие требуют от командования увеличить их материальное обеспечение.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Политика
Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра
По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.
Обновлено в 04:14
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Интернет
Новый скиммер-грабитель заразит сайты с фальшивых доменов Google
Хакерское объединение Magecart заражает сайты новой программой-скиммером.
Обновлено в 09:26
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06
Гаджеты
Meizu уволила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины
Инсайдеры утверждают, что Meizu в этом году сократила 30% своих сотрудников – на данный момент в китайской компании осталось лишь около 1000 работников.
Обновлено в 04:02
Космос
NASA назвало причину возникновения частых землетрясений на Земле
Ученые NASA назвали причину возникновения частых и разрушительных землетрясений на Земле.
Обновлено 27 июля в 22:31
Наука
Составлена молекулярная карта гидры
Ученые из Калифорнийского университета проанализировали РНК-транскриптомы 25 000 клеток гидры для того чтобы узнать, как происходит процесс дифференцировки на молекулярном уровне.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Обновлено в 02:50
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Единоборства
Александр Емельяненко получил контракт от Bare Knuckle FC
Российский боец Александр Емельяненко получил контракт от лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Москве в чемодане обнаружена убитая девушка
На западе Москвы обнаружено тело девушки в чемодане.
Обновлено вчера в 04:32
Общество
Названы востребованные рабочие профессии в России
Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52
Космос
Коммерческая ракета «МОМО-4» упала в море в Японии после запуска
Обновлено 27 июля в 10:08