Тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем футболиста, который восстанавливается после травмы, сообщает L'Equipe. Также Неймар не примет участия в матче против "Ренна" за Суперкубок Франции, запланированный на 3 августа.

Неймар не сыграет за «ПСЖ» до старта чемпионата Франции

Финансы Китай за девять лет удвоил долю недолларовых активов в валютных резервах Если в 2005 году доля долларовых активов составляла 79%, то через девять лет она сократилась до 58%.

Происшествия Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло Стекло на новом пешеходном мосту в Киеве снова пошло трещинами. Об этом сообщает издание «Информатор» в понедельник, 29 июля.

Политика Сахалин стал большой потерей для Китая В настоящее время известные на острове запасы нефти составляют 7 миллиардов тонн, это больше чем из нефтяных месторождений Дацин в Китае.

Гаджеты Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом» Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.

Наука Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).

Армия и оружие Украинские морпехи в Донбассе начали бунтовать По словам Басурина, украинские военнослужащие требуют от командования увеличить их материальное обеспечение.

Происшествия Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.

Политика Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Политика Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.

Гаджеты Meizu уволила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины Инсайдеры утверждают, что Meizu в этом году сократила 30% своих сотрудников – на данный момент в китайской компании осталось лишь около 1000 работников.

Космос NASA назвало причину возникновения частых землетрясений на Земле Ученые NASA назвали причину возникновения частых и разрушительных землетрясений на Земле.

Наука Составлена молекулярная карта гидры Ученые из Калифорнийского университета проанализировали РНК-транскриптомы 25 000 клеток гидры для того чтобы узнать, как происходит процесс дифференцировки на молекулярном уровне.

Политика На Украине решили реформировать СБУ Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.

Общество Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам 85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.

Политика Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17 Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".

Единоборства Александр Емельяненко получил контракт от Bare Knuckle FC Российский боец Александр Емельяненко получил контракт от лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.

Происшествия В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).

Происшествия В Москве в чемодане обнаружена убитая девушка На западе Москвы обнаружено тело девушки в чемодане.