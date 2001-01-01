Футбол
Неймар не сыграет за «ПСЖ» до старта чемпионата ФранцииСпорт-Экспресс вчера в 16:45
Тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем футболиста, который восстанавливается после травмы, сообщает L'Equipe. Также Неймар не примет участия в матче против "Ренна" за Суперкубок Франции, запланированный на 3 августа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Общество
Росгвардия заказала мониторинг сообщений о себе в прессе и соцсетях
В Росгвардии хотят определить издания с наибольшим количество публикаций о ее службах и «наиболее активных авторов».
Обновлено в 09:30
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Футбол
Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:33
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Наука
Разработаны контактные линзы с управляемым фокусным расстоянием
Обновлено в 10:18
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia за $60 для умного дома
Обновлено в 07:41
Футбол
В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны»
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 10:33
Политика
В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ
После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы.
Обновлено в 10:29
Гаджеты
Xiaomi готовит к скорому выходу новый смартфон Redmi Note 8
Китайская компания Xiaomi готовит к скорому выходу своего флагмана Redmi Note 8, информирует новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 04:58
Происшествия
«Спартак» обратился в прокуратуру по поводу инцидента в Ростове
«Спартак» обратился в генпрокуратуру по поводу произошедшего после матча с «Ростовом» инцидента, сообщает Телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова отказалась рожать в США
Анастасия не видит ни малейших причин, почему она должна рожать именно в США.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек
Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 02:07
Авто
Компания Geely объявила цены на новый Geely Atlas Pro
Стала известна стоимость новой версии флагманского кроссовера Geely Atlas.
Обновлено в 07:32
Культура
Екатеринбургскому музею подарили более 600 редких гравюр
Екатеринбургскому музею ИЗО подарили большое количество гравюр, исполненных с помощью редкой техники меццо-тинто.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Два человека погибли в крупном ДТП с грузовиком в Ростовской области
От столкновения два человека погибли — это были водитель и женщина-пассажир, — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:12
Футбол
«Вест Хэм» продлил контракт с защитником Масуаку
«Вест Хэм» на официальном сайте объявил о продлении контракта с 25-летним защитником Артуром Масуаку.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Грузовик команды Renault попал в аварию в Венгрии
Грузовик команды «Формулы-1» Renault попал в аварию в Венгрии, когда перевозил оборудование на автодром «Хунгароринг», где в ближайшие выходные пройдет Гран-при Венгрии.
Обновлено в 10:22
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Политика
Трамп решил сменить главу Национальной разведки США
Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Политика
Однозначная позиция: у Зеленского высказались о подаче воды в Крым
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал.
Обновлено в 03:38
Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 10:21
Футбол
Клуб Пике вышел в третью лигу Испании
Футбольный клуб "Андорра", которым владеет защитник "Барселоны" Жерар Пике, будет выступать в высшей любительской футбольной лиге Испании (сегунда В), информирует Marca.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
Обновлено в 10:26