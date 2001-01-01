Тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем футболиста, который восстанавливается после травмы, сообщает L'Equipe. Также Неймар не примет участия в матче против "Ренна" за Суперкубок Франции, запланированный на 3 августа.

Неймар не сыграет за «ПСЖ» до старта чемпионата Франции

Экономика Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтах В пятницу, 26 июля, в конце торгов на американской бирже NASDAQ акции Yandex N.V. начали снижаться по сравнению с предыдущим днем торгов.

Технологии Стандарт для «умных» счётчиков ЖКХ разработали в РФ Разработанный Центром стандарт OpenUNB позволит легко объединять «умные» счётчики в единую систему.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Политика Украина готовится к прохождению зимы без транзита газа из РФ Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что для прохождения зимы в случае прекращения транзита Украина должна закачать в хранилища 20 млрд кубометров.

Армия и оружие В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.

Происшествия Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.

Футбол Лионель Месси подвергся нападению на Ибице Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.

Спорт Редькин посоветовал Логинову не выпендриваться Новый руководитель тренерского совета Союза биатлонистов России Евгений Редькин считает, что без подписания соглашения с СБР лидер сборной Александр Логинов не сможет выступать.

Происшествия Личный врач Навального заявила о возможном отравлении оппозиционера Личный врач главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева заявила, что приступ острой аллергии господина Навального могли спровоцировать «неопределенные химические вещества».

Происшествия В Иркутской области эвакуировали более тысячи человек Более тысячи человек эвакуировано в Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Космос Грузовой корабль «Прогресс МС-11» покинет МКС В апреле "Прогресс МС-11" установил мировой рекорд по длительности полета, добравшись до станции за 3 часа 21 минуту Грузовой корабль "Прогресс МС-11", находящийся на МКС с апреля, в понедельник отчалит от станции и будет сведен с орбиты, сообщает РИА Новости.

Политика Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.

Общество Меган Маркл стала редактором Vogue Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.

Шоу-бизнес Ирина Шейк сменила Брэдли Купера на бывшего мужа Дженнифер Энистон Модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером уже нашла ему замену — спутником девушки стал актер Джастин Теру, бывший муж актрисы Дженнифер Энистон.

Политика Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске подала на развод Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.

Происшествия СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.

Общество Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.

Автоспорт Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso Российский гонщик Даниил Квят завоевал для итальянской команды «Формулы-1» Toro Rosso второй подиум в её истории.

Политика Помпео заявил, что Иран отказался его принять Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".

Транспорт В Мурманск пойдут двухэтажные вагоны Как сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области врио губернатора Андрей Чибис, в 2020 году на мурманских поездах будут курсировать 48 двухэтажных вагонов.