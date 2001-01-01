Футбол
Неймар не сыграет за «ПСЖ» до старта чемпионата ФранцииСпорт-Экспресс вчера в 16:45
Тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем футболиста, который восстанавливается после травмы, сообщает L'Equipe. Также Неймар не примет участия в матче против "Ренна" за Суперкубок Франции, запланированный на 3 августа.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:25, Вашингтон
Экономика
Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтах
В пятницу, 26 июля, в конце торгов на американской бирже NASDAQ акции Yandex N.V. начали снижаться по сравнению с предыдущим днем торгов.
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Разработанный Центром стандарт OpenUNB позволит легко объединять «умные» счётчики в единую систему.
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Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
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Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась
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Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
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Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Футбол
Лионель Месси подвергся нападению на Ибице
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.
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Футбол
Бразильский клуб может купить игрока «Спартака»
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Новый руководитель тренерского совета Союза биатлонистов России Евгений Редькин считает, что без подписания соглашения с СБР лидер сборной Александр Логинов не сможет выступать.
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Футбол
Киевское «Динамо» переиграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
Футболисты киевского "Динамо" одержали волевую победу над "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Личный врач Навального заявила о возможном отравлении оппозиционера
Личный врач главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева заявила, что приступ острой аллергии господина Навального могли спровоцировать «неопределенные химические вещества».
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
В Иркутской области эвакуировали более тысячи человек
Более тысячи человек эвакуировано в Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено вчера в 21:46
Гаджеты
Бренд Zeiss считает, что 64 Мп в смартфонах не нужны
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» покинет МКС
В апреле "Прогресс МС-11" установил мировой рекорд по длительности полета, добравшись до станции за 3 часа 21 минуту Грузовой корабль "Прогресс МС-11", находящийся на МКС с апреля, в понедельник отчалит от станции и будет сведен с орбиты, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра
По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.
Обновлено в 04:14
Общество
Меган Маркл стала редактором Vogue
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Ирина Шейк сменила Брэдли Купера на бывшего мужа Дженнифер Энистон
Модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером уже нашла ему замену — спутником девушки стал актер Джастин Теру, бывший муж актрисы Дженнифер Энистон.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников
Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о гибели троих россиян из ЧВК «Щит» в Сирии
Первые потери понесла российская ЧВК, известная как «Щит»: в Сирии погибли трое россиян. Об этом сообщает «Новая газета».
Обновлено в 05:54
Автоспорт
Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso
Российский гонщик Даниил Квят завоевал для итальянской команды «Формулы-1» Toro Rosso второй подиум в её истории.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено вчера в 18:31
Транспорт
В Мурманск пойдут двухэтажные вагоны
Как сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области врио губернатора Андрей Чибис, в 2020 году на мурманских поездах будут курсировать 48 двухэтажных вагонов.
Обновлено в 04:41
Политика
Команда Зеленского отказалась возобновлять поставки воды в Крым
Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что позиция предыдущих украинских властей по непоставкам воды на полуостров является «правильной и верной».
Обновлено в 03:06