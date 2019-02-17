Футбол

Неймар не согласен с теми, кто считает чемпионат Франции лёгкимЕвро-футбол.ру 03:05

Форвард "ПСЖ" Неймар сравнил уровень Лиги 1 и испанской Примеры.
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Неймар: «В чемпионате Франции нелегко играть. Уровень физики здесь даже выше, чем в Испании»

Sport24.ru03:33

Неймар: «Те, кто считает чемпионат Франции легким, ошибаются»

Спорт-Экспресс02:49

Любимый футболист следующего поколения

Soccer.ruвчера в 11:05

Неймар: «Те, кто считает Лигу 1 легкой, ошибаются. Физика здесь уровнем выше, чем в Испании»

Sports.ru02:25

Неймар: «Ошибочно считать чемпионат Франции легким»

Матч ТВвчера в 19:58

Неймар: тот, кто считает чемпионат Франции лёгким, ошибается

Чемпионатвчера в 19:37

Неймар не согласен с теми, кто считает чемпионат Франции лёгким

Евро-футбол.ру03:05
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Происшествия

Неизвестные повесили российский флаг на соборе в Солсбери

Неизвестные повесили российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Погибший в драке в центре Москвы оказался чемпионом по рукопашному бою

Обновлено в 07:29
Происшествия

Участница шоу «Голос» насмерть сбила человека

Москвичка за рулем BMW X6 насмерть сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве. ДТП произошло вечером 16 февраля.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Мариинский театр эвакуировали из-за сообщения о минировании

Обновлено в 06:01
Политика

Лавров пожалел американцев, не понимающих бесполезность санкций

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря об очередном пакете санкций, который готовят США в отношении России, заявил, что ему жаль американцев, которые еще не поняли бесполезность этих ограничений.
Обновлено в 07:12
Политика

Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»

Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Обновлено в 02:53
Спорт

Лыжница Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубке мира в итальянском Конье.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

«Калашников» представил самовзрывающийся беспилотник

Концерн "Калашников" на международной оборонной выставке IDEX-2019 представил самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, он уже прошел испытания и готов к работе, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В московском метро студент попал под поезд

Студент одного из вузов Москвы попал под поезд метро.
Обновлено в 07:34
Футбол

«Реал» на своём поле проиграл «Жироне» в 24-м туре Примеры

Обновлено в 07:58
Происшествия

Во Франции «желтые жилеты» отмечают трехмесячный юбилей протестов

Всего же по данным французского МВД в акциях протеста по стране приняли участие 41500 "жилетов", что на десять тысяч меньше, чем неделю назад.
Обновлено в 07:39
Спорт

Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Гран-при в Москве

В Москве стартовал этап Гран-при по художественной гимнастике - первый этап серии Гран-при в новом сезоне.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Трамп призвал Европу забрать своих боевиков из Сирии

Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны забрать из Сирии захваченных боевиков-соотечественников и предать их суду.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Два торговых центра в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Обновлено в 06:44
Политика

Волкер заявил, что Россия взяла паузу в переговорах по Донбассу

Россия не проявляет интереса ко встрече и не желает предпринимать действий по урегулированию конфликта в Донбассе во время президентской кампании на Украине, заявил представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Петербурге укрепили здание ИТМО после обрушения

Сотрудники МЧС за ночь укрепили здание Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) после обрушения для разбора завалов.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Глава вологодского отделения движения «За права человека» рассказал о задержании и досмотре на вокзале в Череповце

В Череповце 16 февраля полицейские сняли с поезда главу вологодского отделения общественного движения «За права человека» Григория Винтера, досмотрели его вещи и составили административный протокол.
Обновлено в 08:02
Политика

В Гаити митингующие сожгли флаг США и призвали на помощь Россию

Группа протестующих в центре столицы Гаити Порт-о-Пренсе - сожгла американский флаг и призвала на помощь Россию, и конкретно - российского лидера Владимира Путина, чтобы помочь в разрешении кризиса, парализовавшего страну.
Обновлено в 03:48
Политика

С 2014 года в Польше снесли около 100 памятников советским воинам

Обновлено в 07:43
Общество

В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража

Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40
Экономика

Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA

Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
Обновлено в 07:09
Общество

В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян

Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

ДНР: боевики ВСУ 14 раз за прошедшие сутки нарушили режим перемирия

Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ за минувшие сутки составило 14 раз.
Обновлено в 02:18
Единоборства

Минаков впервые в карьере проиграл на турнире Bellator 216

Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков, являющийся бывшим чемпионом Bellator, уступил французу Чейку Конго на турнире Bellator 216, проходящем в Анаксвилле (США), сообщает 17 февраля «Матч ТВ».
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Глава МИД Ирана предупредил о высоком риске войны с Израилем

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Россия получила запрос от ОАЭ на модернизацию комплексов «Панцирь-С1»

Россия получила запрос от ОАЭ на модернизацию эмиратского парка зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", заявил журналистам в воскресенье в ходе выставки вооружений IDEX-2019 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Обновлено в 04:02
Политика

МИД РФ: Террористы в Идлибе должны быть уничтожены

В сирийской провинции Идлиб сконцентрировано большое количество террористов, которые должны быть уничтожены.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Глыба льда упала на девочку в Петербурге

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» рассказал о работе над безэкипажным танком будущего

Корпорация «Уралвагонзавод» формирует облик безэкипажного танка будущего, сообщил гендиректор – главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в «Уралвагонзавод») Андрей Терликов.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Российские подростки избили инвалида за пост в соцсети

Обновлено в 06:37
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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