Футбол

Неймар не согласен с теми, кто считает чемпионат Франции лёгкимЕвро-футбол.ру 03:05

Форвард "ПСЖ" Неймар сравнил уровень Лиги 1 и испанской Примеры.
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Неймар: «Ошибочно считать чемпионат Франции легким»

Матч ТВвчера в 19:58

Неймар: «Те, кто считает чемпионат Франции легким, ошибаются»

Спорт-Экспресс02:49

Неймар не согласен с теми, кто считает чемпионат Франции лёгким

Евро-футбол.ру03:05

Неймар: «Те, кто считает Лигу 1 легкой, ошибаются. Физика здесь уровнем выше, чем в Испании»

Sports.ru02:25

Неймар: «В чемпионате Франции нелегко играть. Уровень физики здесь даже выше, чем в Испании»

Sport24.ru03:33

Неймар: тот, кто считает чемпионат Франции лёгким, ошибается

Чемпионатвчера в 19:37

Любимый футболист следующего поколения

Soccer.ruвчера в 11:05
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Происшествия

В массовой драке в Москве погибли два человека

У станции метро «Волгоградский проспект» в Москве произошла массовая драка, в результате которой погибли два человека.
Обновлено в 01:26
Происшествия

На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

Обновлено в 05:42
Происшествия

В Москве женщина насмерть сбила таксиста

Обновлено в 06:17
Происшествия

Площадь обрушения в ИТМО в Петербурге составила 885 квадратных метров

Общая площадь обрушений в здании университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге составила 885 квадратных метров перекрытий и кровли, сообщил РИА Новости представитель городского управления МЧС.
Обновлено в 05:03
Спорт

Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования

Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие

США не хотят, чтобы Асад вернул контроль над северо-востоком Сирии

Соединенные Штаты не хотят, чтобы правительство президента Башара Асада вернуло контроль над северо-востоком Сирии.
Обновлено в 06:10
Общество

В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража

Обновлено в 04:40
Происшествия

Мариинский театр эвакуируют после сообщения о минировании

Пресс-аташе Анна Касаткина 17 февраля заявила, что посетителей и сотрудников Мариинского театра эвакуируют.
Обновлено в 05:58
Происшествия

ТЦ на юге Москвы проверяют после звонка о минировании

В январе 2019 года в городах России прошла очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.
Обновлено в 04:17
Экономика

Медведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходы

Сообщения об имевшихся у государства планах изымать сверхдоходы у крупного бизнеса не соответствуют действительности, заверил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» готовит облик безэкипажного танка будущего

Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) формирует облик безэкипажного танка будущего, имеет в своем активе наработки перспективной машины, сообщил ТАСС генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ) Андрей Терликов в ходе международной оборонной выставки IDEX-2019.
Обновлено в 06:05
Политика

«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник

Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Политика

Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»

Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Башкирии за браконьерство задержали местных депутата и полицейского

Группа охотников, застреливших косулю, задержана в Благоварском районе Башкирии, в браконьерстве подозревают местных депутата и полицейского, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Вандалы подожгли храм УПЦ в Кривом роге

В Кривом роге осквернили и подожгли храм Вознесения Господня канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие

Глава МИД Ирана предупредил о высоком риске войны с Израилем

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
Обновлено вчера в 04:51
Спорт

На лыжном Кубке мира началась женская гонка классикой

Обновлено в 03:45
Политика

Медведев призвал сближать доходы городского и сельского населения

Правительство постарается сблизить доходы городского населения и жителей деревни, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью для программы "Итоги недели" на НТВ.
Обновлено в 04:31
Политика

В Германии назвали санкции из-за инцидента в Черном море «умеренными»

Провокация в Керченском проливе В конце ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и игнорируя требования властей.
Обновлено в 04:41
Политика

В Крыму ответили на слова Порошенко об «истории успеха» Украины

Ранее Порошенко заявил, что нынешнее положение на Украине является «историей успеха».
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

В России начата разработка микробеспилотника «Ратник» для экипировки

В России началась разработка микробеспилотника, которым будет оснащаться боевая экипировка третьего поколения, сообщили в «Ростехе».
Обновлено в 01:16
Единоборства

Минаков потерпел первое поражение в карьере

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив на турнире Bellator 216 французу Чейку Конго.
Обновлено в 00:16
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве

В Москве метеорологи продлили действие "желтого" уровня погодной опасности на воскресенье, 17 февраля.
Обновлено вчера в 05:10
Политика

В Гаити митингующие сожгли флаг США и призвали на помощь Россию

Обновлено в 03:48
Политика

Науэрт отказалась от должности постпреда США при ООН

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на должность постоянного представителя США при ООН, сообщили в Госдепе.
Обновлено вчера в 20:06
Политика

В Челябинске начался митинг за возврат прямых выборов мэра

Обновлено в 02:58
Футбол

В Иране не показали матч «Баварии» из-за женщины-арбитра

Обновлено в 04:40
Общество

В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян

Обновлено вчера в 21:50
Общество

Митинг за отставку губернатора прошёл в Перми

Согласованная акция с требованием отставки губернатора Пермского края Максима Решетникова прошла в столице региона.
Обновлено в 06:34
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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