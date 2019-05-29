Футбол

Неймар не смог завершить тренировку сборной Бразилии из-за поврежденияЧемпионат 17:18

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар не смог завершить тренировку национальной команды, сообщает Globo Esporte. Напомним, сборная Бразилии начала подготовку к Кубку Америки.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Неймар не смог до конца провести тренировку в сборной Бразилии из-за травмы

Матч ТВ21:16

Неймар сыграл в теннисбол перед Кубком Америки (видео)

Sportmail.ruвчера в 10:32

Неймар получил травму на тренировке сборной Бразили

Спорт-Экспресс18:04

Неймар получил травму во время тренировки сборной Бразилии

Газета.Ru17:52

Неймар не смог завершить тренировку сборной Бразилии из-за повреждения

Чемпионат17:18

Неймар получил травму на тренировке сборной Бразилии и покинул поле в сопровождении врача

Sport24.ru17:08

Неймар получил травму колена и досрочно завершил тренировку сборной Бразилии

Советский спорт17:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Общество

Гидрометцентр обещает россиянам переменчивое лето

В целом же лето ожидается переменчивым.
Обновлено в 14:11
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Экономика

Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено в 21:14
Общество

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Общество

Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность

Обновлено в 10:07
Политика

Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено в 22:14
Происшествия

В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,9

В Кемеровской области поздним вечером вторника произошел подземный толчок магнитудой 2,9, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Обновлено в 22:05
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Происшествия

Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде

Два жителя американского штата Аляска погибли в результате крушения самолёта в канадском городе Уайтхорс.
Обновлено в 22:15
Общество

Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста

Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено в 23:18
ЖКХ

В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора

В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
Обновлено в 04:35
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено в 21:18
Авто

Топ-5 доступных авто с самым большим клиренсом

Клиренс – расстояние от нижней части автомобиля до дороги – еще называется дорожным просветом.
Обновлено в 23:00
Политика

Климкин заявил о «сломанной логике» России из-за решения трибунала ООН

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, якобы нарушило планы Москвы и «сломало российскую логику».
Обновлено в 19:08
Политика

Олег Дерипаска раскритиковал позицию Минфина США по санкциям

Ранее Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США частично опубликовало список материалов, которые принимались во внимание при решении вопроса о введении санкций против Олега Дерипаски, раскрыв только 1% от всей доказательной базы.
Обновлено в 19:41
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:01
Наука

В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков

Обновлено в 17:10
Происшествия

В вольской школе подросток ударил девочку топором по голове

Обновлено в 05:37
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье

В Томске полицейские задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса России как одного из лидеров преступного мира региона.
Обновлено в 07:58
Общество

Составлен рейтинг самых фотографируемых мест в мире

Лидером рейтинга стала самая романтичная высотка в мире – Эйфелева башня. Ее выбрали 18% участников опроса.
Обновлено в 16:03
Футбол

Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»

"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Здоровье

Минздрав ввел новый порядок контроля за лечением онкобольных

Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных. Эта обязанность возложена на страховые медицинские организации.
Обновлено в 22:00
Политика

Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии

Обновлено в 19:57
Космос

Инопланетяне подкрались к Земле на странном корабле, напугав жителей Индонезии

Уфологи считают, что в кадр попал космический корабль инопланетян, ведущий наблюдение за Землей.
Обновлено в 21:48
Происшествия

СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия

Согласно версии следствия, депутат дал взятку гендиректору предприятия в размере 500 тыс. рублей, чтобы получить за это возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.
Обновлено в 22:55
Общество

В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба

Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 21:27
Экономика

Новые правила индексации пенсий вступили в силу

Приказ Министерства труда и соцзащиты, изменивший правила расчёта надбавки к пенсии, вступил в силу 26 мая.
Обновлено 26 мая в 07:40
Армия и оружие

Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины

Обновлено в 21:58
Футбол

«Барселона» начала переговоры о возвращении Неймара из «ПСЖ»

«Барселона» и «ПСЖ» начали переговоры по поводу возвращения Неймара в «Барсу».
Обновлено в 14:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное