Футбол

Неймар получил травму на тренировке сборной БразилииSoccer.ru 18:28

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар получил повреждение во время тренировки национальной команды. Сообщается, что бразилец почувствовал боль в левом колене.
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Неймар не смог до конца провести тренировку в сборной Бразилии из-за травмы

Матч ТВ21:16

Неймар сыграл в теннисбол перед Кубком Америки (видео)

Sportmail.ruвчера в 10:32

Неймар получил травму на тренировке сборной Бразили

Спорт-Экспресс18:04

Неймар получил травму во время тренировки сборной Бразилии

Газета.Ru17:52

Неймар не смог завершить тренировку сборной Бразилии из-за повреждения

Чемпионат17:18

Неймар получил травму на тренировке сборной Бразилии и покинул поле в сопровождении врача

Sport24.ru17:08

Неймар получил травму колена и досрочно завершил тренировку сборной Бразилии

Советский спорт17:38
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Происшествия

В школе Вольска подросток напал на ребенка с топором

Обновлено в 04:11
Общество

Названы самые востребованные профессии

Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 21:01
Экономика

Суд Мексики распорядился арестовать экс-главу нефтегазовой компании Pemex

Федеральный судья в Мексике выдал ордер на арест бывшего директора государственной нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойи в связи с подозрениями в коррупции, сообщило агентство Notimex со ссылкой на источники в Генпрокуратуре страны.
Обновлено в 20:20
Культура

Жириновский высказал мнение о финалистах шоу «Голос. Дети»

В спецвыпуске программы, который было решено провести после скандального финала шоу, награда досталась всем победителям, передаёт URA.RU.
Обновлено в 16:02
Хоккей

Тарасенко: «Сент-Луис» погубили ненужные удаления в матче с «Бостоном»

Обновлено в 03:53
Футбол

Ефремов — о Кононове: коней на переправе не меняют

Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов прокомментировал решение совета директоров «Спартака» оставить на посту главного тренера команды Олега Кононова.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Против гендиректора крупнейшей в России уранодобывающей компании завели дело о коррупции

Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении генерального директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") Александра Глотова.
Обновлено в 21:18
Общество

Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли

Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено в 18:00
Политика

Посла Испании вызвали в МИД из-за высказываний министра о России

Посла Испании Фернандо Вальдеррама вызвали в российский МИД из-за того, что испанский и. о. министра иностранных дел Жозеп Боррель назвал Россию врагом.
Обновлено в 12:33
Происшествия

После ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело

По факту ДТП с автобусом под Уссурийском возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Обновлено в 20:53
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Армия и оружие

В России назвали «главную угрозу» Крымскому мосту от Украины

Обновлено в 17:08
Общество

Гидрометцентр обещает россиянам переменчивое лето

В целом же лето ожидается переменчивым.
Обновлено в 14:11
Общество

Минобороны и Тимати создали совместную коллекцию одежды

Тимати поблагодарил Минобороны за отклик на его предложение о создании совместной линии одежды и подарил министру обороны Сергею Шойгу, который присутствовал на презентации, фирменную армейскую куртку, представленную в единственном экземпляре.
Обновлено в 04:46
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Политика

Зеленский посетил передовую Донбасса

Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено в 12:15
Культура

Писательницу-феминистку в США разоблачили в прямом эфире

Обновлено в 14:20
Музыка

Цыганова потребовала не участвовать в «Евровидении» из-за геев

Певица Вика Цыганова в беседе с "Царьградом" рассказала, почему ей неприятно говорит о музыкальных проектах вроде "Голоса" или "Евровидения".
Обновлено в 07:59
Общество

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Наука

Обнаружена опасность загрязнения Тихого океана радиоактивными отходами США

Стало известно, что в куполе хранилища радиоактивных отходов США, которое расположено на Маршалловых Островах в Тихом океане, появились трещины.
Обновлено 26 мая в 07:26
Энергетика

Источник: Приобское месторождение «Роснефти» получит инвестиционные стимулы

Ранее сообщалось, что "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.
Обновлено в 18:23
Экономика

Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено в 21:14
Общество

В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба

Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 21:27
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено в 18:15
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Политика

В России отменили внутрисетевой роуминг

Постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга с 1 июня, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает информагентство ТАСС.
Обновлено вчера в 07:26
Технологии

В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей

Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 20:49
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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