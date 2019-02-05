Футбол
Неймар не сдержал слёз на праздновании дня рожденияЕвро-футбол.ру 03:24
Форвард "ПСЖ" Неймар не сдержал слез, когда произносил речь на своем дне рождения. Сегодня, 5 февраля, бразильскому футболисту исполнилось 27 лет.
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