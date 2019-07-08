Бразильский нападающий Неймар не прибыл в назначенное время в расположение футбольного клуба ПСЖ для подготовки к сезону. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба французской команды.

Неймар не прибыл вовремя в расположение ПСЖ

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