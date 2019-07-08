Футбол
Неймар не прибыл вовремя в расположение ПСЖТАСС 13:51
Бразильский нападающий Неймар не прибыл в назначенное время в расположение футбольного клуба ПСЖ для подготовки к сезону. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба французской команды.
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Гаджеты
Продавцы из сотовых салонов показали чеки с рекордным надувательством клиентов
Один из чеков, например, показывал, как вместе с iPhone XR клиент приобрёл страховку, аксессуары, консультацию, несколько SIM-карт и различные дополнительные девайсы на лишних 46 тысяч рублей.
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Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
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Общество
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
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Шнуров стал новым ведущим «Форта Боярд»
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Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено в 08:22
Политика
Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
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Общество
В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
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Бывший руководитель республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны.
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Политика
Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ
Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:54
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
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Хорватия начала вступление в зону евро
Загреб официально заявил о желании присоединиться к зоне евро.
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Политика
Генпрокурор Украины предупредил телеканал NewsOne об аресте активов
В один из киевских судов вот-вот уйдёт представление об аресте активов телеканала NewsOne, а его собственник и ведущий, анонсировавший телемост с телеканалом "Россия 1", вызваны на допрос.
Обновлено в 07:49
Политика
Путин мог бы править Европой, считает Экклстоун
Почетный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о лидере России Владимире Путине, передает The Times.
Обновлено в 14:34
Путешествия
Все российские туристы вернулись из Грузии
Ростуризм отчитался что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на родину, передает ТАСС.
Обновлено в 10:05
Наука
Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни
Как только температура падает, растение резко теряет влагу, и лёд не может травмировать его.
Обновлено в 14:58
Политика
Вован и Лексус дважды разыграли премьера Северной Македонии
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Северной Македонии.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»
Обновлено в 12:40
Игры
Обладатели ПК с AMD Ryzen 3000 больше не могут запустить Destiny 2
Поклонники Destiny 2 пожаловались на то, что игра больше не запускается на компьютерах, оборудованных процессорами AMD Ryzen 3000.
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В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено в 14:43
Политика
Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире
Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС
Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний
Фигурант дела «Новое величие» Павел Ребровский, которого осудили на 2,5 года колонии, отказался от показаний, в которых признал свою вину.
Обновлено в 12:36
Общество
В Шереметьево рассказали о зарплатах грузчиков
Ранее газета "Ведомости" написала, что "Шереметьево хэндлинг" (занимается обработкой багажа) повысила зарплату грузчикам и другим сотрудникам с 45 тыс. до 200-210 тыс. рублей, чтобы решить проблему с коллапсом в обработке багажа, одна из причин которого - нехватка персонала.
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В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
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Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Кино
В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
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Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале
Торжество прошло в Муроме, но Игорь и Юлия уже успели вернуться в Юрмалу. Сегодняшний день супруги проводят с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
Обновлено в 03:49