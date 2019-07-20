Неймар проигнорировал игру из-за того, что больше не хочет защищать цвета парижан. В данный момент форвард стремится в каталонскую "Барселону". В составе "ПСЖ" футболист провел два сезона.

Неймар не полетел с «ПСЖ» в Германию на товарищеский матч

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