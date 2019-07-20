Футбол
Неймар не полетел с «ПСЖ» в Германию на товарищеский матчГазета.Ru 07:23
Неймар проигнорировал игру из-за того, что больше не хочет защищать цвета парижан. В данный момент форвард стремится в каталонскую "Барселону". В составе "ПСЖ" футболист провел два сезона.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:07, Вашингтон
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Политика
Пушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес Зеленского
Реплика министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в адрес президента страны Зеленского не осталась без внимания в России.
Обновлено в 11:34
Общество
Росстат подсчитал россиян с зарплатой более миллиона рублей
Зарплатой свыше 1 000 000 рублей в месяц могут похвастаться 11 287 человек — это менее 0,1% от общего населения страны.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Туристы группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за редкой болезни, которая известна северным народам под названиями «мерячка», «зов Полярной звезды» или «полярной истерии».
Обновлено в 10:55
Футбол
Стали известны составы ЦСКА и «Оренбурга» на матч чемпионата России
Московский ЦСКА и "Оренбург" объявили составы на матч второго тура чемпионата России, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:10
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что может уничтожить ВСУ
Никита Потураев считает, что президенту Украины не стоит отдавать приказ о немедленной атаке ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:24
Кино
Пьер Ришар прилетел в Ессентуки
Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Германии небольшой самолет упал на территорию гипермаркета
В Баден-Вюртемберге, на юго-западе Германии, небольшой самолет упал на территорию гипермаркета, в результате чего погибли минимум три человека.
Обновлено в 08:43
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от наводнений Иркутскую область
Утром в пятницу, 19 июля, президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где проведет совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка.
Обновлено вчера в 02:21
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой
Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено в 10:00
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Обновлено в 03:08
Энергетика
Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума
Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума.
Обновлено в 08:05
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено вчера в 14:09
Политика
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами
Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".
Обновлено в 11:48
Здоровье
Диетолог объяснила, кому нельзя есть крыжовник
Диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах крыжовника, а также объяснила, кому эта ягода противопоказана, пишет «Вечерняя Москва».
Обновлено в 09:24
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:33
Футбол
РПЛ назвала ближайшие сроки начала использования VAR во всех матчах
Перед началом первенства глава РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что видеоповторы планируют использовать с первого тура чемпионата, однако внедрить систему к старту сезона не удалось.
Обновлено в 09:02