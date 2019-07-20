Футбол

Неймар не полетел с «ПСЖ» в Германию на матч с «Нюрнбергом»Sport24.ru 06:17

«ПСЖ» вылетел в Нюрнберг на товарищеский матч с местной командой. В Германию с командой не отправился Неймар, сообщает пресс-служба парижан.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«ПСЖ» не смог обыграть «Нюрнберг» в контрольном матче

Sport24.ru14:20

«ПСЖ» не смог обыграть «Нюрнберг»

Матч ТВ14:41

Неймар не полетел с «ПСЖ» на товарищеский матч в Германию

Чемпионат06:01

«ПСЖ» без Неймара не смог обыграть «Нюрнберг»

Советский спорт14:26

Неймар не полетел с «ПСЖ» на матч в Германию

Спорт-Экспресс07:25

Тренерский штаб ПСЖ не взял Неймара на товарищеский матч с «Нюрнбергом»

Спорт день за днем06:21

«ПСЖ» не смог обыграть «Нюрнберг»

Sportbox.RU14:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:10, Вашингтон
Гаджеты

Обнародованы характеристики смартфона Motorola One Action

Смартфону Motorola One Action приписывают наличие тройной основной камеры.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Шестерых контрабандистов с сиропом от кашля задержали в Китае

Шестерых подозреваемых с сиропом от кашля, в состав которого входит опиат кодеин, задержали на юге Китая.
Обновлено в 13:06
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Происшествия

В Германии самолет влетел в магазин

В городе Брухзаль на северо-западе немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг в здание строительного гипермаркета врезался небольшой самолет.
Обновлено в 08:55
Политика

Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера

Корпус стражей Исламской революции обнародовал видео задержания британского танкера в Ормузском проливе.
Обновлено в 14:34
Политика

Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Украинские силовики обстреляли Первомайск: есть погибшая и раненые

Обновлено в 14:47
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Спорт

Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку в Москве

Обновлено в 14:24
Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Обновлено вчера в 22:41
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено вчера в 12:08
Космос

Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС

Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:30
Происшествия

На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов

При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

Обновлено в 12:14
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Происшествия

В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина

Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Общество

Саудовская Аравия отпустила иранский танкер из Джидды

Обновлено в 14:30
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
Обновлено в 12:52
Футбол

«Барселона» отправилась в Японию без Месси и Суареса

Стоит отметить отсутствие Луиса Суареса и Лионеля Месси. Ожидается, что оба участника Кубка Америки-2019 присоединятся к команде в августе.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Толпа насмерть забила мужчину за убийство павлина

Обновлено в 09:27
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Культура

В «Ленкоме» сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Обновлено в 04:36
Единоборства

Боксера Дадашева прооперировали из-за отека мозга после боя в США

Обновлено в 05:29
Футбол

ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Обновлено в 13:57
Политика

Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер

Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено 18 июля в 12:00
Происшествия

SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Футбол

«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в контрольном матче

Форвард «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что «Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:24
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Космос

Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле

Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.
Обновлено вчера в 16:45
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное