«ПСЖ» вылетел в Нюрнберг на товарищеский матч с местной командой. В Германию с командой не отправился Неймар, сообщает пресс-служба парижан.

Неймар не полетел с «ПСЖ» в Германию на матч с «Нюрнбергом»

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