Футбол

Неймар не полетел с «ПСЖ» на товарищеский матч с «Нюрнбергом»РИА Новости 07:31

Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар не примет участия в товарищеском матче с немецким "Нюрнбергом". Как отмечается в сообщении на сайте "ПСЖ", бразильский форвард не вошел в число 23 игроков, которые отправились на игру. Встреча пройдет в Нюрнберге в субботу вечером.
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Неймар не полетел с «ПСЖ» в Германию

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Неймар не полетел с «ПСЖ» на матч в Германию

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Неймар не полетел с «ПСЖ» в Германию

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Неймар не полетел с «ПСЖ» в Германию на матч с «Нюрнбергом»

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Неймар не полетел с «ПСЖ» на товарищеский матч с немецким клубом

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Неймар не полетел с «ПСЖ» на товарищеский матч в Германию

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