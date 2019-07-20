Футбол
Неймар не полетел с «ПСЖ» на спарринг в ГерманиюЕвро-футбол.ру 07:04
"ПСЖ" отправился в Германию на товарищеский поединок против "Нюрнберга". Как сообщает пресс-служба клуба, в заявке парижского гранда отсутствует бразильский форвард Неймар, который стремится покинуть команду и вернуться в "Барселону".
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Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
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На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
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Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
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Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
Политика
Бойко заявил о важности рынка России для Украины
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Обновлено в 06:22
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
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Путешествия
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Полиция итальянской Венеции оштрафовала двух немецких туристов на €950 за приготовление кофе на ступенях одного из старейших мостов города Риальто.
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Технологии
Остановку энергоблока на АЭС в Белоярском связали с конденсатором
«Причина — изменение характеристик электрического устройства (конденсатора), встроенного в выключатель генератора, вырабатывающего электроэнергию в сеть», — говорится в публикации.
Обновлено в 05:03
Энергетика
Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума
Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума.
Обновлено в 08:05
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Правительство хочет собрать данные о россиянах на одном сайте
Правительство России внесет в Госдуму проект закона о едином информационном ресурсе со сведениями о населении О принятии такого решения сообщил 20 июля сайт органа власти.
Обновлено в 07:37
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено вчера в 14:21
Авто
Всё больше американцев переезжает жить в автомобили
Разумеется, это по карману далеко не всем приезжим, поэтому здесь стали появляться люди, которых прозвали «вэнлордами» – они сдают в аренду свои автомобили, чаще всего минивэны и фургоны, но не для поездок, а для проживания.
Обновлено в 09:00
Общество
В США около половины населения оказалось в зоне аномальной жары
В США 147 млн человек оказались в зоне аномальной жары, сообщает Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено в 03:00
Футбол
«Рубин» арендовал Кьяртанссона у «Ростова»
"Рубин" официально арендовал у "Ростова" нападающего сборной Исландии Видара Кьяртанссона, сообщает официальный сайт казанцев.
Обновлено в 06:50
Футбол
Эден Азар: «Мне нужна свобода, иначе сяду на скамейку»
Полузащитник "Реала" Эден Азар отметил, что на поле ему необходима свобода. Бельгийский хавбек перешл из "Челси" этим летом.
Обновлено в 08:52
Футбол
Лидер украинской хип-хоп группы осудил Зинченко за рыбалку в России
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко подвергся критике со стороны вокалиста украинской хип-хоп группы «Танок на Майдані Конґо» Александра Сидоренко.
Обновлено в 07:57
Футбол
«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой» во втором туре РПЛ
В рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Уфы» на родном стадионе уступили «Краснодару».
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Израиль начал угрожать России в Сирии
В Израиле поставили России жёсткие условия по Сирии.
Обновлено в 02:41
Политика
США изменят тест на получение гражданства
«Обновление, поддержание и улучшение теста, который является современным и актуальным, является нашей обязанностью для оказания помощи потенциальным новым гражданам в понимании значения гражданства США и ценностей, которые объединяют всех американцев», — приводятся слова исполняющего обязанности директора USCIS Кена Куччинелли.
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Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
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Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Спящую россиянку изнасиловали в Барселоне
Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.
Обновлено в 07:48
Музыка
Эд Ширан выступил в Москве в футболке с российским гербом
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34