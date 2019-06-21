Футбол

Неймар не хочет возвращаться в ПарижSoccer.ru вчера в 11:43

В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж. Бразилец после окончания сезона покинул расположение команды раньше времени, не спрашивая разрешения.
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Неймар никогда не был счастлив в «ПСЖ» и попросил отца вернуть его в «Барселону»

Sport24.ruвчера в 18:21

СМИ: Неймар несчастлив в Париже и считает «ПСЖ» маленьким клубом

Спорт-Экспрессвчера в 17:51

Источник: Неймар никогда не был счастлив в «ПСЖ» и считает его маленьким клубом

Чемпионатвчера в 15:46

Друзья Неймара утверждают, что он не был счастлив в «ПСЖ» с самого начала

Sport.ruвчера в 16:44

Друг Неймара: Он никогда не был счастлив в Париже

Спорт день за днемвчера в 15:34

Окружение Неймара: «Он никогда не был счастлив в Париже»

Sports.ruвчера в 14:34

Неймар не хочет возвращаться в Париж

Soccer.ruвчера в 11:43
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Происшествия

Пожарные придумали необычный способ спасения застрявшей в люке белки

Немецкие пожарные проявили смекалку, когда пытались спасти маленького бельчонка, застрявшего в канализационном люке.
Обновлено в 10:25
Экономика

EBITDA «Энел Россия» может снизиться на 5-6,5 млрд рублей в 2020-2021 годах

Реализация сделки по продаже "Рефтинской ГЭС" может привести к сокращению годового показателя EBITDA компании на 5-6,5 млрд рублей в 2020-2021 гг. (без учета возможного роста данного показателя в случае реинвестирования средств, вырученных от продажи актива, в проекты/сферы с коротким сроком выхода на прибыльность) с соответствующим влиянием на рыночные мультипликаторы компании.
Обновлено в 09:44
Авто

Porsche отзывает в России более 300 авто

По данным ведомства, в России отзывают 319 Porsche 718 Boxster / 718 Cayman, проданных в период с июля 2016 года по январь 2019 года.
Обновлено в 08:42
Происшествия

МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Общество

В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ

Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Массовая авария на КАД спровоцировала пробку у Шафировского

Жестокая авария на внешнем кольце КАД спровоцировала пробку у Шафировского проспекта, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 10:09
Политика

Массовые протесты прошли в Тбилиси

Акция пройдёт сегодня в 10 вечера по красноярскому времени. Стихийные протесты в Грузии начались накануне.
Обновлено в 08:31
Политика

Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие

УВЗ покажет танк, напечатанный на 3D-принтере

Корпорация Уралвагонзавод представит на военно-техническом форуме Армия-2019 танк, напечатанный на 3D-принтере.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов попросил у Путина театр

Обновлено в 08:55
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Обновлено в 08:30
Футбол

Игрок «Краснодара» отправился в аренду в «Енисей»

Футбольный клуб «Енисей» согласовал все условия сделки с «Краснодаром» по аренде Олега Ланина.
Обновлено в 09:21
Футбол

Дмитрий Торбинский: «У меня нет вариантов продолжения карьеры, только если во дворе играть»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский поделился мыслями о продолжении карьеры.
Обновлено в 07:56
Экономика

Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Обновлено в 10:07
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие

Иран рассказал о решении не сбивать американский самолет

Обновлено в 09:20
Политика

В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей

Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко

Обновлено в 08:09
Наука

Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща

Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце застала Павла Прилучного в объятиях Катерины Шпицы

Жена российского актера Павла Прилучного запечатлела супруга в объятиях Катерины Шпицы.
Обновлено в 09:28
Общество

СК РФ удалил проект статей о врачебных ошибках

В ведомстве уверяют, что законопроект оказался на федеральном портале «из-за технической ошибки».
Обновлено в 01:04
Автоспорт

Сергей Сироткин стал резервным пилотом McLaren

Обновлено в 04:41
Происшествия

Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Обновлено в 03:58
Происшествия

Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин

В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Футбол

Марадона опроверг слухи о болезни Альцгеймера

Позднее в социальных сетях распространилась информация о том, что Марадона страдает болезнью Альцгеймера.
Обновлено в 06:07
Общество

Мать осужденной в США россиянки Осиповой пожаловалась на угрозы

Обновлено в 05:51
Происшествия

Пожарные спасли кота из горящей квартиры в Москве

Обновлено в 10:06
Наука

В Китае массово пускают на органы политических заключенных

Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах.
Обновлено в 07:18
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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