Футбол
Неймар не хочет возвращаться в ПарижSoccer.ru вчера в 11:43
В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж. Бразилец после окончания сезона покинул расположение команды раньше времени, не спрашивая разрешения.
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Неймар никогда не был счастлив в «ПСЖ» и попросил отца вернуть его в «Барселону»
Sport24.ruвчера в 18:21
Источник: Неймар никогда не был счастлив в «ПСЖ» и считает его маленьким клубом
Чемпионатвчера в 15:46
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:34, Вашингтон
Происшествия
Пожарные придумали необычный способ спасения застрявшей в люке белки
Немецкие пожарные проявили смекалку, когда пытались спасти маленького бельчонка, застрявшего в канализационном люке.
Обновлено в 10:25
Экономика
EBITDA «Энел Россия» может снизиться на 5-6,5 млрд рублей в 2020-2021 годах
Реализация сделки по продаже "Рефтинской ГЭС" может привести к сокращению годового показателя EBITDA компании на 5-6,5 млрд рублей в 2020-2021 гг. (без учета возможного роста данного показателя в случае реинвестирования средств, вырученных от продажи актива, в проекты/сферы с коротким сроком выхода на прибыльность) с соответствующим влиянием на рыночные мультипликаторы компании.
Обновлено в 09:44
Авто
Porsche отзывает в России более 300 авто
По данным ведомства, в России отзывают 319 Porsche 718 Boxster / 718 Cayman, проданных в период с июля 2016 года по январь 2019 года.
Обновлено в 08:42
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Общество
В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ
Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Массовая авария на КАД спровоцировала пробку у Шафировского
Жестокая авария на внешнем кольце КАД спровоцировала пробку у Шафировского проспекта, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 10:09
Политика
Массовые протесты прошли в Тбилиси
Акция пройдёт сегодня в 10 вечера по красноярскому времени. Стихийные протесты в Грузии начались накануне.
Обновлено в 08:31
Политика
Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга
В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
УВЗ покажет танк, напечатанный на 3D-принтере
Корпорация Уралвагонзавод представит на военно-техническом форуме Армия-2019 танк, напечатанный на 3D-принтере.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов попросил у Путина театр
Обновлено в 08:55
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:30
Футбол
Игрок «Краснодара» отправился в аренду в «Енисей»
Футбольный клуб «Енисей» согласовал все условия сделки с «Краснодаром» по аренде Олега Ланина.
Обновлено в 09:21
Футбол
Дмитрий Торбинский: «У меня нет вариантов продолжения карьеры, только если во дворе играть»
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский поделился мыслями о продолжении карьеры.
Обновлено в 07:56
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Политика
В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей
Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко
Обновлено в 08:09
Наука
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце застала Павла Прилучного в объятиях Катерины Шпицы
Жена российского актера Павла Прилучного запечатлела супруга в объятиях Катерины Шпицы.
Обновлено в 09:28
Общество
СК РФ удалил проект статей о врачебных ошибках
В ведомстве уверяют, что законопроект оказался на федеральном портале «из-за технической ошибки».
Обновлено в 01:04
Автоспорт
Сергей Сироткин стал резервным пилотом McLaren
Обновлено в 04:41
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Обновлено в 03:58
Происшествия
Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин
В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Футбол
Марадона опроверг слухи о болезни Альцгеймера
Позднее в социальных сетях распространилась информация о том, что Марадона страдает болезнью Альцгеймера.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Пожарные спасли кота из горящей квартиры в Москве
Обновлено в 10:06
Наука
В Китае массово пускают на органы политических заключенных
Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах.
Обновлено в 07:18