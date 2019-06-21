Неймар не хочет возвращаться в ПарижSoccer.ru вчера в 11:43

В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж. Бразилец после окончания сезона покинул расположение команды раньше времени, не спрашивая разрешения.

Неймар не хочет возвращаться в Париж

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