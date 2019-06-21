Футбол

Неймар не хочет возвращаться в ПарижSoccer.ru вчера в 11:43

В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж. Бразилец после окончания сезона покинул расположение команды раньше времени, не спрашивая разрешения.
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Неймар никогда не был счастлив в «ПСЖ» и попросил отца вернуть его в «Барселону»

Sport24.ruвчера в 18:21

СМИ: Неймар несчастлив в Париже и считает «ПСЖ» маленьким клубом

Спорт-Экспрессвчера в 17:51

Неймар не хочет возвращаться в Париж

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Источник: Неймар никогда не был счастлив в «ПСЖ» и считает его маленьким клубом

Чемпионатвчера в 15:46

Друг Неймара: Он никогда не был счастлив в Париже

Спорт день за днемвчера в 15:34

Окружение Неймара: «Он никогда не был счастлив в Париже»

Sports.ruвчера в 14:34

Друзья Неймара утверждают, что он не был счастлив в «ПСЖ» с самого начала

Sport.ruвчера в 16:44
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Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.
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На Дальнем Востоке впервые проводят комплексные мобилизационные учения

Комплексные мобилизационные учения впервые проводятся на Дальнем Востоке.
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После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным

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Как сообщает РБК, участники системы ИПК смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа.
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Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
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В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося

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Пентагон опубликовал карту маршрута сбитого Ираном беспилотника

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Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено вчера в 09:18
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

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Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
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«Смело обижаю!»: Таня Терешина рассказала о возрастных изменениях

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На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
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К дому Алибасова приехала полиция

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Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии

Американские военные в ходе учений НАТО в Румынии по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий.
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Обычно Xiaomi долго готовится к премьере новых моделей смартфонов, тщательно подогревая интерес к ним разными тизерами, но в этот раз все случилось иначе: глава компании Лей Цзунь (Lei Jun) просто сообщил в Weibo о том, что завтра будут представлены новые модели.
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