Нападающий "ПСЖ" Неймар не будет включён в заявку команды на матч с "Нимом", сообщает L’Equipe.

Неймар не будет включён в заявку «ПСЖ» на игру с «Нимом»

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