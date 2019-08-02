Футбол
Неймар не будет включён в заявку «ПСЖ» на игру с «Нимом»Евро-футбол.ру 08:14
Нападающий "ПСЖ" Неймар не будет включён в заявку команды на матч с "Нимом", сообщает L’Equipe.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:51, Вашингтон
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Правоохранители задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Норвегии, сообщили СМИ
В Норвегии в одной из мечети, находящейся в пригороде норвежской столицы, произошла стрельба.
Обновлено в 11:45
Космос
В снегах Антарктиды обнаружена космическая пыль
Антарктический снег не содержит все «земной» пыли вовсе, поэтому в нем так несложно искать частицы космической и межзвездной пыли.
Обновлено в 03:27
Общество
Ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице ветер за два дня повалил 150 деревьев и повредил 36 машин.
Обновлено в 09:09
Общество
На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы
Обновлено вчера в 20:15
Футбол
Перейро не считает «Спартак» хорошим вариантом продолжения карьеры
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал, почему отказался от перехода в московский "Спартак" в текущее трансферное окно, передает Sport 890.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Как в Германии относятся к возможному выводу американских войск из ФРГ
Стоит заметить, что в Германии дислоцирован самый большой американский контингент в Европе — порядка 35 тыс. военнослужащих и ещё около 17 тыс. гражданских лиц, работающих на базах США.
Обновлено в 11:34
Происшествия
На оппозиционной акции в центре Петербурга задержаны несколько человек
Позже появилась информация о том, что задержана также еще одна женщина. К 14:30 количество участников акции достигло около двухсот человек.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В лобовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли два человека
Сегодня в 11:15 на 235-м километре трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись две легковушки.
Обновлено в 06:08
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Второй за неделю взрыв прогремел в центре Копенгагена
Обновлено в 04:13
Политика
В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Общество
Очередям у консульства Финляндии в Петербурге посвятили граффити
«Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее», — подписал он пост.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Шесть человек пострадали из-за торнадо в Люксембурге
Шесть человек пострадали из-за смерча, который пронесся 9 августа в Люксембурге над двумя населенным пунктами рядом с бельгийской границей.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 18 человек
По уточненным данным, не менее 18 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Экономика
Якутии дополнительно выделят больше 390 млн рублей на тушение пожаров
Дополнительные 390,9 миллиона рублей выделит Правительство РФ из резервного фонда для тушения лесных пожаров в Якутии, сообщается на сайте правительства республики.
Обновлено вчера в 23:51
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Здоровье
6 фруктов, которые помогают при артрите
Обновлено в 07:24
Футбол
Маркус Рэшфорд: «Отдам жизнь ради „Манчестер Юнайтед“»
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Киргизии арестовали экс-главу аппарата Атамбаева
"Судья принял решение поместить Ниязова под стражу в СИЗО до 8 октября", - заявил собеседник агентства.
Обновлено в 09:53
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено в 06:35
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Общество
Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа
Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Пять человек пострадали при новых взрывах под Ачинском
Пять человек госпитализировали в Ачинскую районную больницу Красноярского края после новой серии взрывов.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Стандарт школьной формы появится в России
Обновлено в 02:40