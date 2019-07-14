Футбол
Неймар назвал победу над «ПСЖ» лучшим моментом в карьереСоветский спорт вчера в 18:34
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«Я никогда не чувствовал ничего подобного». Неймар рассказал о лучших моментах в карьере
Sport24.ruвчера в 19:19
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Происшествия
В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества
В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News.
Обновлено вчера в 20:56
Здоровье
Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла
Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.
Обновлено в 00:52
Футбол
Александр Бубнов: «„Спартак“ не играет в оформленную игру, больше импровизирует»
Постоянный эксперт sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи».
Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие
Житель ДНР ранен при обстреле Докучаевска с украинской стороны
46-летний житель Докучаевска в Донецкой народной республике (ДНР) получил осколочное ранение мягких тканей ноги в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
Обновлено вчера в 12:13
Хоккей
В СКА из «Сочи» перешёл вратарь Иван Налимов
Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Убившему итальянского репортера в Донбассе украинцу вынесли приговор
Обновлено 12 июля в 10:35
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Происшествия
В Дегтярске пенсионер хотел установить памятную табличку Никсону
Накануне в городе Дегтярск Свердловской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который хотел установить памятную табличку 37 президенту США Ричарду Никсону, в прошлом посещавшему этот город.
Обновлено в 00:09
Происшествия
ЧП на Волге: столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
На реке Волге в Ярославской области произошло столкновение пассажирского теплохода «Алексей Толстой» и прогулочной яхты «Потудань».
Обновлено вчера в 21:35
Общество
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Экономика
Кабмин одобрил повышение выплат на детей
Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Религия
Очередь к мощам Петра и Февронии в Москве будет формироваться на Пречистенской набережной
Умерли Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю.
Обновлено вчера в 07:26
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Обновлено вчера в 22:29
Культура
Дженнифер Лопес исполнила откровенный танец для футболистки сборной США
Американская певица Дженнифер Лопес на своем концерте исполнила откровенный танец для футболистки сборной США Карли Ллойд.
Обновлено в 01:31
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Украинские националисты устроили митинг у здания СБУ
Представители украинских националистических организаций вышли на митинг к зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве.
Обновлено вчера в 16:49
Общество
Ураган «Барри» обрушился на Луизиану
Ураган «Барри» обрушился на берег Луизианы (США). Об этом информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Обновлено вчера в 15:24
Авто
Секреты Renault Logan: как увеличить объем багажника
Ступенька между спинкой заднего ряда и полом багажника никуда не денется, но если вы планируете загрузить свой Логан под завязку, полезно знать о такой возможности.
Обновлено в 01:16
Политика
Чалый снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание Севастополя
Политик призвал жителей города голосовать за действующего вице-спикера парламента Александра Кулагина Политик Алексей Чалый, который во время возвращения Крыма в состав РФ был народным мэром Севастополя, снял свою кандидатуру с выборов в городское заксобрание, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:29
Шоу-бизнес
Алена Шишкова выходит замуж за звезду «Дома-2»
После трудного дня брутальный красавец встал на колено и предложил экс-возлюбленной Тимати выйти за него замуж.
Обновлено вчера в 12:55
Авто
УАЗ вспомнил о неизвестной версии УАЗ «Буханки»
Выход нашелся в середине 80-х годов: им стал кузов от финской компании Ajokki («Айокки»), который устанавливали на полноприводное шасси «Головастика» УАЗ-452Д.
Обновлено вчера в 10:03
Единоборства
Россиянин Потапов проиграл Гриру в бою за второе место в рейтинге IBF
В ночь на 14 июля (мск) в американском Ньюарке прошел бой за второе место в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 53,5 кг, в котором встречались россиянин Николай Потапов и американец Джошуа Грир-младший.
Обновлено в 00:01