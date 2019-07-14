Нападающий ПСЖ Неймар назвал самый памятный момент в своей карьере.

Неймар назвал победу над «ПСЖ» лучшим моментом в карьере

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