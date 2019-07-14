Футбол
Неймар назвал победу над «ПСЖ» лучшим моментом в карьереСоветский спорт вчера в 18:34
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:50, Вашингтон
Спорт
Вязович досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии
Лидер ралли-марафона "Шелковый путь" в зачете грузовиков белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто" досрочно завершил гонку после аварии.
Обновлено в 05:26
Политика
В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект
Обновлено в 05:40
Общество
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения
Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:24
Интернет
Как киберпреступники используют паспортные данные
Многие пользователи могут так и не узнать, что копия их паспорта "гуляет" по даркнету и используется киберпреступниками в мошеннических целях.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Общество
Жан-Поля Бельмондо наградили орденом Почетного легиона
Обновлено в 01:50
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в России
На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).
Обновлено вчера в 11:35
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Neue Zürcher Zeitung (Швейцария): президент Египта строит новую столицу в пустыне. Так он хочет обновить страну и народ. Удастся ли это? (Neue Zürcher Zeitung)
Главным доказательством начала золотой эры должна стать новая «административная столица» к востоку от Каира.
Обновлено в 06:34
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
Обновлено в 00:15
Футбол
«Бавария» представила выездную форму на новый сезон
Обновлено в 06:39
Политика
Митрохин намерен обжаловать решение о снятии его кандидатуры с выборов
Кандидат в Мосгордуму от партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что эксперты нашли в подписях за его выдвижение больше допустимого процента брака, что означает его снятие с выборов.
Обновлено в 05:22
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Трясущейся на встречах Меркель поставили диагноз
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
В Турцию прибыл очередной самолет с компонентами С-400
Обновлено в 03:01
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Политика
В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии
На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
Теннис
Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов
Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде.
Обновлено вчера в 16:07
Технологии
3D-художник показал, как могут выглядеть Fable 4 и Fallout 76 на Unreal Engine 4
Мозес Сентфлер, 3D-художник из CyberConnect2 Montreal, поделился видео, которое демонстрирует окружение из неанонсированной Fable 4, реализованное на движке Unreal Engine 4. В ролике показано создание уровня от самых основ до финального рендера.
Обновлено вчера в 09:20
Общество
На территории Челябинской области ожидаются грозы и сильный ветер
14 июля по данным гидрометцентра на Южном Урале ожидаются грозы, град и ветер, который может достигать 20 м / с. МЧС России по Челябинской области предупреждает жителей региона о возможных ЧС 14 июля и просит быть осторожнее.
Обновлено вчера в 08:10
Общество
Для мемориальной доски Стругацкому выдали «матерную» справку
Во время согласования установки мемориальной доски писателю Борису Стругацкому потребовалась справка о том, что тот является писателем, рассказал депутат от патрии «Яблоко» Борис Вишневский 14 июля в своем блоге на «Эхо Москвы».
Обновлено в 06:38
Происшествия
Ветер принес дым от лесных пожаров в города и села Сибири
В субботу пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщила, что ветер принес в Красноярск дым от лесных пожаров, которые находятся на значительном расстоянии от города.
Обновлено в 04:53
Наука
Илон Маск обеспокоен утечкой кода автопилота Tesla в Китай
Обновлено 12 июля в 06:22
Политика
Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов
По словам источника, решение России не обсуждать передачу двух островов гряды в рамках переговоров, связанных с заключением мирного договора, объясняется обеспокоенностью из-за альянса между Японией и США.
Обновлено в 06:17
Общество
Власти озаботились цифровой гигиеной россиян
Правительство запустит программу по цифровой гигиене, которая позволит поднять уровень грамотности российских пользователей.
Обновлено в 04:38