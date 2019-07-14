Футбол

Неймар назвал победу над «ПСЖ» лучшим моментом в карьереСоветский спорт вчера в 18:34

Нападающий ПСЖ Неймар назвал самый памятный момент в своей карьере.
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«Победа на Олимпиаде и камбэк «Барселоны» против «ПСЖ». Неймар — о лучших моментах в карьере

Sport24.ru04:39

Неймар назвал лучший момент в карьере. Боссам «ПСЖ» очень не понравится

Матч ТВ00:50

Неймар: «Лучшее воспоминание? Победа с „Барселоной“ над „ПСЖ“»

Спорт-Экспрессвчера в 17:31

Неймар рассказал о самых ярких моментах своей карьеры

Газета.Ruвчера в 19:44

Неймар назвал победу над «ПСЖ» лучшим моментом в карьере

Советский спортвчера в 18:34

Неймар о лучшем воспоминании: «Когда мы с «Барселоной» обыграли «ПСЖ»

Sports.ruвчера в 18:09

Неймар: камбэк с «Барселоной» против «ПСЖ» — лучшее воспоминание в карьере

Чемпионатвчера в 21:50
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:50, Вашингтон
Спорт

Вязович досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии

Лидер ралли-марафона "Шелковый путь" в зачете грузовиков белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто" досрочно завершил гонку после аварии.
Обновлено в 05:26
Политика

В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект

Обновлено в 05:40
Общество

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения

Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:24
Интернет

Как киберпреступники используют паспортные данные

Многие пользователи могут так и не узнать, что копия их паспорта "гуляет" по даркнету и используется киберпреступниками в мошеннических целях.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Общество

Жан-Поля Бельмондо наградили орденом Почетного легиона

Обновлено в 01:50
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в России

На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).
Обновлено вчера в 11:35
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария): президент Египта строит новую столицу в пустыне. Так он хочет обновить страну и народ. Удастся ли это? (Neue Zürcher Zeitung)

Главным доказательством начала золотой эры должна стать новая «административная столица» к востоку от Каира.
Обновлено в 06:34
Космос

NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity

NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
Обновлено в 00:15
Футбол

«Бавария» представила выездную форму на новый сезон

Обновлено в 06:39
Политика

Митрохин намерен обжаловать решение о снятии его кандидатуры с выборов

Кандидат в Мосгордуму от партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что эксперты нашли в подписях за его выдвижение больше допустимого процента брака, что означает его снятие с выборов.
Обновлено в 05:22
Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Трясущейся на встречах Меркель поставили диагноз

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Политика

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

В Турцию прибыл очередной самолет с компонентами С-400

Обновлено в 03:01
Транспорт

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Политика

В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии

На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
Общество

МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках Иркутской области

Обновлено в 06:19
Теннис

Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов

Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде.
Обновлено вчера в 16:07
Технологии

3D-художник показал, как могут выглядеть Fable 4 и Fallout 76 на Unreal Engine 4

Мозес Сентфлер, 3D-художник из CyberConnect2 Montreal, поделился видео, которое демонстрирует окружение из неанонсированной Fable 4, реализованное на движке Unreal Engine 4. В ролике показано создание уровня от самых основ до финального рендера.
Обновлено вчера в 09:20
Общество

На территории Челябинской области ожидаются грозы и сильный ветер

14 июля по данным гидрометцентра на Южном Урале ожидаются грозы, град и ветер, который может достигать 20 м / с. МЧС России по Челябинской области предупреждает жителей региона о возможных ЧС 14 июля и просит быть осторожнее.
Обновлено вчера в 08:10
Общество

Для мемориальной доски Стругацкому выдали «матерную» справку

Во время согласования установки мемориальной доски писателю Борису Стругацкому потребовалась справка о том, что тот является писателем, рассказал депутат от патрии «Яблоко» Борис Вишневский 14 июля в своем блоге на «Эхо Москвы».
Обновлено в 06:38
Происшествия

Ветер принес дым от лесных пожаров в города и села Сибири

В субботу пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщила, что ветер принес в Красноярск дым от лесных пожаров, которые находятся на значительном расстоянии от города.
Обновлено в 04:53
Наука

Илон Маск обеспокоен утечкой кода автопилота Tesla в Китай

Обновлено 12 июля в 06:22
Политика

Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

По словам источника, решение России не обсуждать передачу двух островов гряды в рамках переговоров, связанных с заключением мирного договора, объясняется обеспокоенностью из-за альянса между Японией и США.
Обновлено в 06:17
Общество

Власти озаботились цифровой гигиеной россиян

Правительство запустит программу по цифровой гигиене, которая позволит поднять уровень грамотности российских пользователей.
Обновлено в 04:38
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