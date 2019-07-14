Футбол
Неймар назвал лучшим воспоминанием победу «Барсы» над «ПСЖ»Bookmaker-ratings.ru 18:22
Форвард «ПСЖ» Неймар дал любопытное интервью, которое может вызвать немалый резонанс. Бразилец заявил, что самым ярким воспоминанием в футболе он считает победу «Барселоны» над «ПСЖ» в 2017 году. Тогда Неймар выступал за каталонский клуб.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:35, Вашингтон
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