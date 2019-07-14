Футбол

Неймар назвал лучшим воспоминанием победу «Барсы» над «ПСЖ»Bookmaker-ratings.ru 18:22

Форвард «ПСЖ» Неймар дал любопытное интервью, которое может вызвать немалый резонанс. Бразилец заявил, что самым ярким воспоминанием в футболе он считает победу «Барселоны» над «ПСЖ» в 2017 году. Тогда Неймар выступал за каталонский клуб.
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Неймар назвал лучшим воспоминанием победу «Барсы» над «ПСЖ»

Bookmaker-ratings.ru18:22

Неймар рассказал о самых ярких моментах своей карьеры

Газета.Ru19:44

Неймар назвал победу над «ПСЖ» лучшим моментом в карьере

Советский спорт18:34

«Я никогда не чувствовал ничего подобного». Неймар рассказал о лучших моментах в карьере

Sport24.ru19:19

Неймар о лучшем воспоминании: «Когда мы с «Барселоной» обыграли «ПСЖ»

Sports.ru18:09

Неймар: «Лучшее воспоминание? Победа с „Барселоной“ над „ПСЖ“»

Спорт-Экспресс17:31
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Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

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Братство Физтеха

Через год факультет возродился, но уже в виде независимого института — МФТИ, или Физтеха, каким мы его знаем сегодня.
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