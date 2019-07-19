Футбол
Неймар назвал лучшего игрока чемпионата ФранцииСпорт-Экспресс 20:24
Нападающий "ПСЖ" Неймар назвал лучшего футболиста, против которого играл во Франции. Бразилец с 2017 года выступает за парижский клуб.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 23:28, Вашингтон
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Происшествия
В Омске обнаружен подпольный центр реабилитации для наркоманов
Сотрудники полиции обнаружили в Омске подпольный реабилитационный центр, где незаконно удерживались лица, страдающие от наркотической и алкогольной зависимости.
Обновлено в 09:07
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево
При экстренной эвакуации с борта самолета в Шереметьево пострадали восемь пассажиров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:56
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Футбол
Определены все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы
Стало известно, какие пары сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 21:01
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Политика
В Кремле ответили на идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков ответил на предложение украинского главы Владимира Зеленского о выдачи второго гражданства для этнических украинцев из дружественных государств.
Обновлено в 07:44
Здоровье
Победивший рак врач-онколог вернулся к операционному столу
Как информирует «МИР 24», о собственном страшном диагнозе - рак желудка третьей степени медик узнал весной прошлого года.
Обновлено в 21:54
Транспорт
Штрафы за задержку рейсов и багажа предложили поднять в 10 раз
Авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.
Обновлено в 18:27
Наука
Воспоминания станут вечными: для этого в мозг вживят электронный чип
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено в 15:21
Происшествия
МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка
Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
Обновлено в 14:34
Политика
СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Кубань дала рекордный урожай зерновых
В Краснодарском крае завершена уборочная кампания зерновых, собран рекордный для Кубани урожай зерновых — более 11,12 млн тонн зерна.
Обновлено в 16:33
Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
Обновлено в 16:03
Политика
ВЦИОМ: более 40% россиян винят Киев в плохих отношениях с Москвой
Более 40% россиян полагает, что за нынешнее состояние российско-украинских отношений в большей степени несёт ответственность Киев, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 20:43
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Политика
В конгресс США внесли проект новых санкций против России
В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act, SAILORS Act).
Обновлено в 22:01
Хоккей
Кулемин: «В Америке никто никого не осуждает за зарплаты»
Реакция общественности была неоднозначной. В Америке всегда все зарплаты в открытом доступе – никто никого не осуждает.
Обновлено в 16:28
Технологии
В Госдуму внесен законопроект о штрафах за неустановление российского ПО на смартфонах
По замыслу авторов документа, российские пользователи интернета и услуг связи получат возможность использовать приобретаемое оборудование (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией Smart-TV) без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ, ориентированных на работу с российскими пользователями таких устройств.
Обновлено в 12:36
Транспорт
В России хотят ввести штраф за неоплаченный проезд по платной дороге
В КоАП РФ появится статья, которая предполагает штраф в 2500 рублей, высланный автовладельцу по почте (при фиксации нарушения посредством камеры на пункте взимания платы), если он не оплатил участок платной дороги.
Обновлено в 07:31
Интернет
Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США
Российская компания Wireless Lab, которая разработала популярное приложение для мобильных устройств FaceApp, заявила, что не занимается передачей данных пользователей третьим лицам.
Обновлено в 20:10
Футбол
Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.
Обновлено вчера в 06:24
Общество
На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»
На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас".
Обновлено в 22:30
Космос
Австралиец годами хранил метеорит, посчитав его золотым самородком
Ученые шутят, что австралийцу, в некотором роде, повезло даже больше чем он предполагал — в прошлом на территории Виктории находили тысячи золотых самородков, но всего лишь семнадцать метеоритов.
Обновлено в 09:51
Наука
Физики впервые упаковали 20-кубитную запутанность в 2 фотона
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес
Решена судьба дочери Ирина Шейк и Брэдли Купера
Решена судьба дочери Ирина Шейк и Брэдли Купера Бывшая пара собирается разделить опеку над двухлетней Леей.
Обновлено в 13:06