Нападающий "ПСЖ" Неймар назвал лучшего футболиста, против которого играл во Франции. Бразилец с 2017 года выступает за парижский клуб.

Политика Порошенко не пустили в Европарламент Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.

Происшествия В Омске обнаружен подпольный центр реабилитации для наркоманов Сотрудники полиции обнаружили в Омске подпольный реабилитационный центр, где незаконно удерживались лица, страдающие от наркотической и алкогольной зависимости.

Политика Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Происшествия Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево При экстренной эвакуации с борта самолета в Шереметьево пострадали восемь пассажиров, передает РИА "Новости".

Политика Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».

Футбол Определены все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы Стало известно, какие пары сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает "Чемпионат.com".

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Политика В Кремле ответили на идею Зеленского о выдаче украинских паспортов Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков ответил на предложение украинского главы Владимира Зеленского о выдачи второго гражданства для этнических украинцев из дружественных государств.

Здоровье Победивший рак врач-онколог вернулся к операционному столу Как информирует «МИР 24», о собственном страшном диагнозе - рак желудка третьей степени медик узнал весной прошлого года.

Транспорт Штрафы за задержку рейсов и багажа предложили поднять в 10 раз Авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Происшествия МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.

Общество Кубань дала рекордный урожай зерновых В Краснодарском крае завершена уборочная кампания зерновых, собран рекордный для Кубани урожай зерновых — более 11,12 млн тонн зерна.

Политика ВЦИОМ: более 40% россиян винят Киев в плохих отношениях с Москвой Более 40% россиян полагает, что за нынешнее состояние российско-украинских отношений в большей степени несёт ответственность Киев, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Политика В конгресс США внесли проект новых санкций против России В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act, SAILORS Act).

Хоккей Кулемин: «В Америке никто никого не осуждает за зарплаты» Реакция общественности была неоднозначной. В Америке всегда все зарплаты в открытом доступе – никто никого не осуждает.

Технологии В Госдуму внесен законопроект о штрафах за неустановление российского ПО на смартфонах По замыслу авторов документа, российские пользователи интернета и услуг связи получат возможность использовать приобретаемое оборудование (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией Smart-TV) без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ, ориентированных на работу с российскими пользователями таких устройств.

Транспорт В России хотят ввести штраф за неоплаченный проезд по платной дороге В КоАП РФ появится статья, которая предполагает штраф в 2500 рублей, высланный автовладельцу по почте (при фиксации нарушения посредством камеры на пункте взимания платы), если он не оплатил участок платной дороги.

Интернет Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США Российская компания Wireless Lab, которая разработала популярное приложение для мобильных устройств FaceApp, заявила, что не занимается передачей данных пользователей третьим лицам.

Футбол Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.

Космос Австралиец годами хранил метеорит, посчитав его золотым самородком Ученые шутят, что австралийцу, в некотором роде, повезло даже больше чем он предполагал — в прошлом на территории Виктории находили тысячи золотых самородков, но всего лишь семнадцать метеоритов.