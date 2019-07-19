Футбол
Неймар назвал лучшего игрока чемпионата ФранцииСпорт-Экспресс вчера в 20:24
Нападающий "ПСЖ" Неймар назвал лучшего футболиста, против которого играл во Франции. Бразилец с 2017 года выступает за парижский клуб.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:03, Вашингтон
Недвижимость
Путин предложил давать субсидии на первый взнос по ипотеке
На сайте Кремля сообщается, что Путин распорядился представить предложения о целесообразности однократного предоставления за счет бюджета субсидий гражданам на выплату первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
Обновлено вчера в 20:39
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено вчера в 03:44
Политика
Иранские военные захватили в Персидском заливе нефтяной танкер
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Жителям Иркутской области начнут выдавать жилищные сертификаты
Жителям Иркутской области, которые из-за паводка остались без крыши над головой, с 19 июля начнут выдавать жилищные сертификаты.
Обновлено вчера в 16:54
Транспорт
Для водителей введут штрафы за неоплаченный проезд по платным трассам
Минтранс РФ готовит законодательные поправки о введении штрафов для водителей, которые не платят за проезд по платным дорогам.
Обновлено вчера в 03:44
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 09:22
Футбол
Павлюченко – ван дер Сару: «Помнишь меня и Торбинского?»
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о встрече на отдыхе в Испании с экс-вратарем национальной команды Голландии Эдвином ван дер Саром.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
52-летняя Николь Кидман вновь готовится стать мамой
52-летняя австралийско-американская актриса Николь Кидман сообщила, что ждет ребенка.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Макаров» и комплекс «Утес» провели учебные стрельбы
Обновлено вчера в 22:21
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Законопроект о новых санкциях против России внесен в конгресс США
В США группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий внесла в палату представителей законопроект, который предусматривает введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 00:58
Общество
Спецслужбы смогут отменять любые международные рейсы
В России могут появиться новые правила допуска авиакомпаний к международным рейсам, согласно которым ФСБ получит право отменять вылет самолета в случае «угрозы безопасности РФ».
Обновлено вчера в 23:37
Здоровье
УЗИ и чипирование: как работает неотложная ветеринарная помощь Москвы
Служба неотложной ветеринарной помощи столицы с начала текущего года совершила около 1600 выездов.
Обновлено в 00:26
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Путин обсудил с Медведчуком урегулирование на Украине
В Санкт-Петербурге президент России провел отдельную встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и заявил о важности прямых переговоров Киева и самопровозглашенных республик.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Украину без транзита российского газа ожидает катастрофа: мнение
Украину может настигнуть техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено 17 июля в 05:08
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Политика
Украина предложила России одновременно освободить Вышинского и Сенцова
Обновлено вчера в 15:32
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 242 млн евро за ценовой демпинг
Европейская комиссия, главный антимонопольный регулятор ЕС, оштрафовала американского производителя чипов Qualcomm Inc. на 242 млн евро за занижение цен на свою продукцию.
Обновлено вчера в 06:53
Здоровье
Операцию по стентированию подключичной артерии впервые провели в Вологодской области
В региональном сердечно-сосудистом центре на базе Вологодской областной клинической больницы впервые провели операцию по стентированию подключичной артерии.
Обновлено в 00:15
Общество
Убытки от массовой гибели пчел в регионах не были застрахованы
Массовая гибель пчел в ряд регионов РФ грозит экономике ущербом более чем в 1 трлн рублей, считает президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов.
Обновлено вчера в 07:48
Хоккей
Панарин рассказал о стоимости своей квартиры в Петербурге
Панарин сообщил, что у него есть «скромная» квартира на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 00:58
Наука
Австралийские муравьи готовятся к экологическому Армагеддону
Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.
Обновлено 17 июля в 15:25
Происшествия
В Кабуле два человека погибли из-за взрыва рядом с университетом
Взрыв прогремел рядом с университетом в Кабуле, два человека погибли и десять получили ранения, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на представителя минздрава.
Обновлено в 00:01
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19