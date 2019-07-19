Нападающий "ПСЖ" Неймар назвал лучшего футболиста, против которого играл во Франции. Бразилец с 2017 года выступает за парижский клуб.

Недвижимость Путин предложил давать субсидии на первый взнос по ипотеке На сайте Кремля сообщается, что Путин распорядился представить предложения о целесообразности однократного предоставления за счет бюджета субсидий гражданам на выплату первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Происшествия После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Общество Жителям Иркутской области начнут выдавать жилищные сертификаты Жителям Иркутской области, которые из-за паводка остались без крыши над головой, с 19 июля начнут выдавать жилищные сертификаты.

Транспорт Для водителей введут штрафы за неоплаченный проезд по платным трассам Минтранс РФ готовит законодательные поправки о введении штрафов для водителей, которые не платят за проезд по платным дорогам.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Политика Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Футбол Павлюченко – ван дер Сару: «Помнишь меня и Торбинского?» Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о встрече на отдыхе в Испании с экс-вратарем национальной команды Голландии Эдвином ван дер Саром.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.

Политика Законопроект о новых санкциях против России внесен в конгресс США В США группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий внесла в палату представителей законопроект, который предусматривает введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.

Общество Спецслужбы смогут отменять любые международные рейсы В России могут появиться новые правила допуска авиакомпаний к международным рейсам, согласно которым ФСБ получит право отменять вылет самолета в случае «угрозы безопасности РФ».

Здоровье УЗИ и чипирование: как работает неотложная ветеринарная помощь Москвы Служба неотложной ветеринарной помощи столицы с начала текущего года совершила около 1600 выездов.

Культура После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Политика Путин обсудил с Медведчуком урегулирование на Украине В Санкт-Петербурге президент России провел отдельную встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и заявил о важности прямых переговоров Киева и самопровозглашенных республик.

Политика Украину без транзита российского газа ожидает катастрофа: мнение Украину может настигнуть техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Шоу-бизнес Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

Экономика Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 242 млн евро за ценовой демпинг Европейская комиссия, главный антимонопольный регулятор ЕС, оштрафовала американского производителя чипов Qualcomm Inc. на 242 млн евро за занижение цен на свою продукцию.

Здоровье Операцию по стентированию подключичной артерии впервые провели в Вологодской области В региональном сердечно-сосудистом центре на базе Вологодской областной клинической больницы впервые провели операцию по стентированию подключичной артерии.

Общество Убытки от массовой гибели пчел в регионах не были застрахованы Массовая гибель пчел в ряд регионов РФ грозит экономике ущербом более чем в 1 трлн рублей, считает президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов.

Хоккей Панарин рассказал о стоимости своей квартиры в Петербурге Панарин сообщил, что у него есть «скромная» квартира на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Наука Австралийские муравьи готовятся к экологическому Армагеддону Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.

Происшествия В Кабуле два человека погибли из-за взрыва рядом с университетом Взрыв прогремел рядом с университетом в Кабуле, два человека погибли и десять получили ранения, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на представителя минздрава.