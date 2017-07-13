Футбол
Неймар назвал лучшего игрока чемпионата ФранцииСпорт-Экспресс вчера в 20:24
Нападающий "ПСЖ" Неймар назвал лучшего футболиста, против которого играл во Франции. Бразилец с 2017 года выступает за парижский клуб.
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Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Культура
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Трехлетняя девочка из РФ отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице, передает Diario de Ibiza.
Обновлено в 05:23
Политика
Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва» опровергли
Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:21
Кино
В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»
На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Роза Сябитова пообещала найти Ирине Шейк лучшего жениха Подмосковья
По мнению Сябитовой, Ирине стоит пересмотреть свои взгляды на мужчин и обратить свое внимание на «отечественного производителя», который совершенно точно будет надежнее каких-то зарубежных «экземпляров».
Обновлено в 03:39
Политика
Путин опроверг слухи о причинах паводка в Иркутской области
Владимир Путин уже во второй раз за месяц приехал в Иркутскую область. Предыдущий раз он приезжал в Братск 29 июня.
Обновлено в 05:09
Общество
Госдума рассмотрит закон о капитальной застройке лесов
В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, который разрешит капитальную застройку лесов объектами для отдыха и туризма, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
В Калининградской области развернули новый вертолетный полк
Российская военная группировка в Калининградской области усилена новым вертолетным полком.
Обновлено в 05:03
Гаджеты
Microsoft представила голографического переводчика
Обновлено вчера в 23:26
Интернет
Основатель FaceApp опроверг передачу данных пользователей властям
Ярослав Гончаров, основатель приложения FaceApp, способного «омолаживать» и «старить» людей на снимках, заявил американскому Forbes, что компания не использует данные пользователей без их согласия.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
Будущая глава Еврокомиссии прокомментировала «Северный поток-2»
Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что реализация проекта "Северный поток-2" может привести к "слишком большой зависимости" Европы от российских энергоресурсов.
Обновлено в 02:59
Экономика
Росстат выяснил, что зарплата половины россиян менее 35 тысяч рублей
Российские статистики сообщили о том, что заработная плата половины россиян меньше 35 000 рублей.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
После нападения российской чиновницы на журналистку заведено дело
По факту случившегося в отношении чиновницы СКР Новороссийска возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
Обновлено в 05:12
Авто
Стартовали продажи обновленного Datsun redi-GO за 250 тысяч рублей
Цены на обновленный Datsun redi-GO в Индии стартуют с отметки 279 650 рупий (около 250 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 12:31
Кино
Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом
В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Задержанный в Вильнюсе бывший гендиректор компании «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 05:01
Политика
В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
Обновлено в 04:55
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Общество
В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса
В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Полиция задержала участников ОПГ, незаконно обналичивающей деньги
Подмосковные полицейские задержали шестерых организаторов преступной группы, занимавшейся незаконной "обналичкой" денег, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Обновлено в 05:08
Политика
Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами
Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено вчера в 11:33
Гаджеты
Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч
В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.
Обновлено в 04:05