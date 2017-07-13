Футбол

Неймар назвал лучшего игрока чемпионата ФранцииСпорт-Экспресс вчера в 20:24

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Нападающий "ПСЖ" Неймар назвал лучшего футболиста, против которого играл во Франции. Бразилец с 2017 года выступает за парижский клуб.
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