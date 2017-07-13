Футбол
Неймар назвал лучшего футболиста чемпионата ФранцииГазета.Ru вчера в 23:00
Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар рассказал, кого считает лучшим футболистом чемпионата Франции, передает OhMyGoalUS. Бразилец считает лучшим игроком французского чемпионата полузащитника Набиля Фекира, который выступает в "Лионе".
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 02:32, Вашингтон
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