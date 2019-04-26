Футбол
Неймар назвал имя лучшего игрока в миреSportbox.RU 04:12
Форвард парижского «ПСЖ» Неймар поделился мнением, кто является лучшим футболистом в мире на данный момент.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Обновлено в 03:19
Музыка
Первый канал проведёт проверку результатов финала шоу «Голос. Дети»
Отмечается, что во время голосования в финале оператором «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Герасимов провел телефонный разговор с верховным главкомом НАТО
По данным оборонного ведомства, телефонный разговор генералов состоялся в субботу по инициативе натовской стороны.
Обновлено в 05:57
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Хоккей
Яковлев продлил контракт с «Сибирью»
Нападающий Алексей Яковлев заключил новый контракт с новосибирским хоккейным клубом "Сибирь", сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Кино
Скончалась актриса Элина Быстрицкая
Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Пасечник рассказал о реакции жителей ЛНР на решение России о гражданстве
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT прокомментировал решение России начать выдавать жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины паспорта по упрощённой схеме.
Обновлено вчера в 16:42
Культура
Известный российский певец выступил на кемеровском корпоративе
На корпоративе одной из кемеровских компаний выступил советский и российский певец Александр Розенбаум, а информация об этом попала в соцсети.
Обновлено в 05:59
Политика
Путин заявил о возможности встречи с Зеленским
Российский президент Владимир Путин заявил, что не исключает возможности переговоров с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, который одержал победу в выборах, 27 апреля.
Обновлено в 06:23
Авто
Сколько машина может проехать без бензина
Современные автомобили имеют функцию предоставления достоверных данных о количестве топлива и о том, на сколько его может хватить при выбранном режиме езды.
Обновлено в 05:45
Авто
Названы самые надежные китайские автомобили в России
Обновлено в 00:36
Происшествия
СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе
Следователи проводят расследование в связи с обнаружением тел пяти членов одной семьи, в том числе троих детей, на садовом участке в Уфе.
Обновлено в 06:54
Наука
Назван фактор, повышающий на 50% риск преждевременной смерти
Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) заявили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови связан со значительным риском ранней смерти у пожилых людей, передает Medicalxpress.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
Опытный образец самолета МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск, сообщает "Объединенная авиастроительная корпорация".
Обновлено в 06:33
Футбол
Червиченко: отставки Измайлова и Родионова убьют ФК «Спартак»
В пятницу пресс-служба "Спартака" объявила, что по окончании сезона пост вице-президента "Спартака" покинет Измайлов, а должность спортивного директора - Родионов.
Обновлено вчера в 09:38
Общество
МЧС предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололеде
По данным синоптиков 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В МЧС объяснили появление черного дыма при пожаре в Красноярске
Черный дым во время пожара на территории завода в Красноярске появился из-за полимерного состава утеплителя горевших холодильников.
Обновлено в 02:05
Политика
Украина приостановила транзит российской нефти
Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 01:25
Религия
Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих
В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
В Раде заявили об угрозе экологической катастрофы на Украине
Депутат украинского парламента Сергей Шахов заявил, что на ряде украинских предприятий существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 03:25
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42