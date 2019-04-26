Футбол

Неймар назвал имя лучшего игрока в миреSportbox.RU 04:12

Форвард парижского «ПСЖ» Неймар поделился мнением, кто является лучшим футболистом в мире на данный момент.
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Неймар: «Я все еще люблю „Барселону“»

Sport24.ruвчера в 10:04

Неймар назвал имя лучшего игрока в мире

Sportbox.RU04:12

Неймар назвал лучшего футболиста в мире

Евро-футбол.ру03:34

Неймар назвал имя лучшего игрока в мире

Матч ТВ04:12

Неймар: я всё ещё люблю «Барселону»

Чемпионатвчера в 09:07

Неймар намекнул на возвращение в «Барселону»

ProstoProSportвчера в 09:02

Неймар признался в любви

Sport.ruвчера в 09:29
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Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Обновлено в 03:19
Музыка

Первый канал проведёт проверку результатов финала шоу «Голос. Дети»

Отмечается, что во время голосования в финале оператором «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Герасимов провел телефонный разговор с верховным главкомом НАТО

По данным оборонного ведомства, телефонный разговор генералов состоялся в субботу по инициативе натовской стороны.
Обновлено в 05:57
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Хоккей

Яковлев продлил контракт с «Сибирью»

Нападающий Алексей Яковлев заключил новый контракт с новосибирским хоккейным клубом "Сибирь", сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Кино

Скончалась актриса Элина Быстрицкая

Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Политика

Пасечник рассказал о реакции жителей ЛНР на решение России о гражданстве

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT прокомментировал решение России начать выдавать жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины паспорта по упрощённой схеме.
Обновлено вчера в 16:42
Культура

Известный российский певец выступил на кемеровском корпоративе

На корпоративе одной из кемеровских компаний выступил советский и российский певец Александр Розенбаум, а информация об этом попала в соцсети.
Обновлено в 05:59
Политика

Путин заявил о возможности встречи с Зеленским

Российский президент Владимир Путин заявил, что не исключает возможности переговоров с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, который одержал победу в выборах, 27 апреля.
Обновлено в 06:23
Авто

Сколько машина может проехать без бензина

Современные автомобили имеют функцию предоставления достоверных данных о количестве топлива и о том, на сколько его может хватить при выбранном режиме езды.
Обновлено в 05:45
Авто

Названы самые надежные китайские автомобили в России

Обновлено в 00:36
Происшествия

СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе

Следователи проводят расследование в связи с обнаружением тел пяти членов одной семьи, в том числе троих детей, на садовом участке в Уфе.
Обновлено в 06:54
Религия

Тысячи христиан собрались в Иерусалиме в ожидании Благодатного огня

Обновлено в 05:51
Наука

Назван фактор, повышающий на 50% риск преждевременной смерти

Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) заявили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови связан со значительным риском ранней смерти у пожилых людей, передает Medicalxpress.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие

МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

Опытный образец самолета МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск, сообщает "Объединенная авиастроительная корпорация".
Обновлено в 06:33
Футбол

Червиченко: отставки Измайлова и Родионова убьют ФК «Спартак»

В пятницу пресс-служба "Спартака" объявила, что по окончании сезона пост вице-президента "Спартака" покинет Измайлов, а должность спортивного директора - Родионов.
Обновлено вчера в 09:38
Общество

МЧС предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололеде

По данным синоптиков 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии

Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

В МЧС объяснили появление черного дыма при пожаре в Красноярске

Черный дым во время пожара на территории завода в Красноярске появился из-за полимерного состава утеплителя горевших холодильников.
Обновлено в 02:05
Футбол

Адвокат Кокорина-младшего: прокурор может попросить 5 лет лишения свободы

Обновлено в 04:56
Политика

Украина приостановила транзит российской нефти

Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 01:25
Религия

Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих

В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

В Раде заявили об угрозе экологической катастрофы на Украине

Депутат украинского парламента Сергей Шахов заявил, что на ряде украинских предприятий существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 03:25
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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