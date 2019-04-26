Неймар назвал имя лучшего игрока в миреМатч ТВ 04:12

Форвард парижского «ПСЖ» Неймар поделился мнением, кто является лучшим футболистом в мире на данный момент.

Неймар назвал имя лучшего игрока в мире

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