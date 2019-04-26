Футбол

Неймар назвал имя лучшего игрока в миреМатч ТВ 04:12

Форвард парижского «ПСЖ» Неймар поделился мнением, кто является лучшим футболистом в мире на данный момент.
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Неймар назвал имя лучшего игрока в мире

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Неймар признался в любви

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Неймар назвал лучшего футболиста в мире

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Неймар назвал имя лучшего игрока в мире

Sportbox.RU04:12
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Музыка

Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения

Обновлено в 04:09
Политика

Пасечник рассказал о реакции жителей ЛНР на решение России о гражданстве

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT прокомментировал решение России начать выдавать жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины паспорта по упрощённой схеме.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика

Путин распорядился о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье

Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
Обновлено в 05:06
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено 25 апреля в 06:22
Политика

Путин назвал первоочередную тему возможных переговоров с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин отметил, что первоочередной темой его возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским станет вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Авто

На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X

Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено вчера в 04:42
Религия

Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу

Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
Обновлено 24 апреля в 06:46
Политика

Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины

Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
Обновлено в 05:27
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору России и Украины о транзите товаров, принятое в пользу Москвы, вступило в силу.
Обновлено вчера в 09:45
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Авто

На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8

Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Авто

Названы самые надежные китайские автомобили в России

Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
Культура

Наследница «отца» русского рока приедет со спектаклем в Железноводск

Актриса отечественного театра и кино Алиса Гребенщикова посетит курортный город в рамках международного фестиваля «Герой и Время».
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Тимошенко осудила намерения депутатов Рады ограничить права президента

Бывший премьер Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала намерения депутатов Верховной рады существенно ограничить права украинского президента.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Вероятную причину пожара на заводе «Красмаш» определили в МЧС

Обновлено в 05:22
Общество

В России впервые применили закон о фейковых новостях

В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Политика

В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид в свой день рождения

Сегодня россиянин Даниил Квят, родившийся в Уфе, отмечает свой 25-й день рождения.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков

Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 01:01
Политика

В Раде заявили об угрозе экологической катастрофы на Украине

Депутат украинского парламента Сергей Шахов заявил, что на ряде украинских предприятий существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Кузьмина постоянно думает о смерти

После первой операции Кузьмина почувствовала себя хорошо, однако в 2017 году произошел рецидив.
Обновлено вчера в 13:30
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет не раньше мая 2020 года

Компания Sony выпустит новую игровую консоль PlayStation 5 не раньше мая 2020 года.
Обновлено вчера в 07:06
Спорт

Евгения Медведева: «Никогда не было мыслей бросить фигурное катание»

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что никогда не хотела уйти из спорта.
Обновлено в 04:59
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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