Футбол
Неймар навестил Пеле в больнице ПарижаSport24.ru вчера в 18:44
Нападающий «ПСЖ» Неймар навестил легенду сборной Бразилии Пеле. На прошлой неделе 78-летний Пеле был госпитализирован в парижскую больницу. У бразильца поднялась температура, и он был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности.
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Общество
В Башкирии ввели штрафы за парковку на газонах и детских площадках
Сегодня депутаты Госсобрания Башкирии на своем пленарном заседании приняли изменения в республиканский Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят штрафы для владельцев автомобилей за парковку на газонах, детских и спортивных площадках.
Обновлено в 02:04
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Пенсии ветеранов ВОВ вырастут с 1 мая
Пенсии военных пенсионеров (ветеранов Великой Отечественной войны) вырастут в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц с 1 мая.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Самолет UTair задымился на взлетной полосе в Саратове
Обновлено в 04:51
Политика
США запретили въезд 16 саудовцам из-за убийства журналиста Хашкаджи
США запретили въезд на территорию страны 16 гражданам Саудовской Аравии, причислив их к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
В Генпрокуратуре назвали основную причину авиакатастроф в России
Основной причиной авиакатастроф в России в 2018 году стал ненадлежащий уровень подготовки пилотов.
Обновлено в 03:51
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Лавров заявил, что Россия никому не угрожает в Арктике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия занимается обеспечением собственной безопасности в Арктике и никому в этом регионе не угрожает.
Обновлено в 05:04
Экономика
Глава Twitter Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере $1,40
Глава американской компании Twitter Джек Дорси получил за 2018 год зарплату в размере $1,40.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:15
Транспорт
В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках
Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о крабовых аукционах
Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, и запланировала третье чтение на 10 апреля.
Обновлено в 05:19
Здоровье
Роспотребнадзор обязал школы и детсады использовать йодированную соль
Роспотребнадзор обязал детские сады и школы использовать только йодированную соль.
Обновлено в 06:13
Политика
Лукин отозвал законопроект, ограничивающий съемку на выборах
Член Совета Федерации Владимир Лукин, в начале апреля внесший на рассмотрение в Государственную думу законопроект, ограничивающий фото- и видеосъемку на выборах, отозвал свою инициативу.
Обновлено в 04:34
Футбол
Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»
Обновлено в 06:43
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
В Кремле не считают правильным связывать с Дмитрием Рогозиным вскрытые на предприятиях «Роскосмоса» нарушения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Россия просит Интерпол арестовать Билла Браудера
Москва неоднократно просила арестовать Браудера, который в России был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за умышленное банкротство и уклонение от налогов.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы
Обновлено в 06:29
Общество
Минфин сделал заявление о налогообложении весельных лодок
Исключение из Налогового кодекса весельных и моторных лодок с двигателем менее 5 л. с. является лишь технической корректировкой и на деле не ведет к обложению их транспортным налогом.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Песков удивился решению ЕСПЧ по Навальному
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивился решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который обязал Россию выплатить блогеру Алексею Навальному €20 тыс. в качестве моральной компенсации за домашний арест по делу «Ив Роше».
Обновлено в 06:49
Политика
Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Экономика
Суд признал недействительной сделку «Сухого» со Сбербанком по опционам
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании недействительными сделок барьерного валютного опциона, заключенными авиаконцерном "Сухой" и Сбербанком на сумму около 13,5 млрд руб. "Иск удовлетворить полностью", — говорится в судебной картотеке.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции
Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Экономика
Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мер
Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.
Обновлено в 05:29
Политика
Глава ДНР назвал целью Донбасса «полноправное членство» в России
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал главной целью Донбасса «возвращение на Родину полноправным членом».
Обновлено в 05:31