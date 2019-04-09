Футбол

Неймар навестил Пеле в больнице ПарижаSport24.ru вчера в 18:44

Нападающий «ПСЖ» Неймар навестил легенду сборной Бразилии Пеле. На прошлой неделе 78-летний Пеле был госпитализирован в парижскую больницу. У бразильца поднялась температура, и он был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности.
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Пеле вернулся в Бразилию после госпитализации в Париже

Спорт-Экспресс06:52

Неймар навестил Пеле в больнице перед выпиской

Eurosport.ru01:23

Неймар навестил Пеле в больнице Парижа

Sportbox.RUвчера в 20:03

Неймар навестил Пеле в больнице Парижа

Матч ТВвчера в 20:03

Неймар навестил Пеле в больнице Парижа

Sport24.ruвчера в 18:44

Неймар навестил Пеле в больнице

Soccer.ruвчера в 14:52
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Общество

В Башкирии ввели штрафы за парковку на газонах и детских площадках

Сегодня депутаты Госсобрания Башкирии на своем пленарном заседании приняли изменения в республиканский Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят штрафы для владельцев автомобилей за парковку на газонах, детских и спортивных площадках.
Обновлено в 02:04
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Пенсии ветеранов ВОВ вырастут с 1 мая

Пенсии военных пенсионеров (ветеранов Великой Отечественной войны) вырастут в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц с 1 мая.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Самолет UTair задымился на взлетной полосе в Саратове

Обновлено в 04:51
Политика

США запретили въезд 16 саудовцам из-за убийства журналиста Хашкаджи

США запретили въезд на территорию страны 16 гражданам Саудовской Аравии, причислив их к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

В Генпрокуратуре назвали основную причину авиакатастроф в России

Основной причиной авиакатастроф в России в 2018 году стал ненадлежащий уровень подготовки пилотов.
Обновлено в 03:51
Гаджеты

В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки

Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

В Сети появилась база данных пациентов подмосковной скорой помощи

Обновлено в 05:43
Политика

Лавров заявил, что Россия никому не угрожает в Арктике

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия занимается обеспечением собственной безопасности в Арктике и никому в этом регионе не угрожает.
Обновлено в 05:04
Экономика

Глава Twitter Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере $1,40

Глава американской компании Twitter Джек Дорси получил за 2018 год зарплату в размере $1,40.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено вчера в 10:15
Транспорт

В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках

Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Экономика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о крабовых аукционах

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, и запланировала третье чтение на 10 апреля.
Обновлено в 05:19
Здоровье

Роспотребнадзор обязал школы и детсады использовать йодированную соль

Роспотребнадзор обязал детские сады и школы использовать только йодированную соль.
Обновлено в 06:13
Политика

Лукин отозвал законопроект, ограничивающий съемку на выборах

Член Совета Федерации Владимир Лукин, в начале апреля внесший на рассмотрение в Государственную думу законопроект, ограничивающий фото- и видеосъемку на выборах, отозвал свою инициативу.
Обновлено в 04:34
Футбол

Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»

Обновлено в 06:43
Армия и оружие

На Украину приедут 150 десантников США для подготовки боевиков ВСУ

Обновлено в 04:04
Политика

В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

В Кремле не считают правильным связывать с Дмитрием Рогозиным вскрытые на предприятиях «Роскосмоса» нарушения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Россия просит Интерпол арестовать Билла Браудера

Москва неоднократно просила арестовать Браудера, который в России был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за умышленное банкротство и уклонение от налогов.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы

Обновлено в 06:29
Общество

Минфин сделал заявление о налогообложении весельных лодок

Исключение из Налогового кодекса весельных и моторных лодок с двигателем менее 5 л. с. является лишь технической корректировкой и на деле не ведет к обложению их транспортным налогом.
Обновлено вчера в 17:23
Политика

Песков удивился решению ЕСПЧ по Навальному

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивился решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который обязал Россию выплатить блогеру Алексею Навальному €20 тыс. в качестве моральной компенсации за домашний арест по делу «Ив Роше».
Обновлено в 06:49
Политика

Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта

С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Экономика

Суд признал недействительной сделку «Сухого» со Сбербанком по опционам

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании недействительными сделок барьерного валютного опциона, заключенными авиаконцерном "Сухой" и Сбербанком на сумму около 13,5 млрд руб. "Иск удовлетворить полностью", — говорится в судебной картотеке.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции

Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Экономика

Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мер

Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.
Обновлено в 05:29
Политика

Глава ДНР назвал целью Донбасса «полноправное членство» в России

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал главной целью Донбасса «возвращение на Родину полноправным членом».
Обновлено в 05:31
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пеле
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий. Играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Провёл 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.
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