Футбол

Неймар навестил Пеле в больнице ПарижаМатч ТВ вчера в 20:03

Нападающий «ПСЖ» Неймар навестил в больнице легендарного игрока сборной Бразилии Пеле. Именитый 78-летний бразилец был госпитализирован в Париже вечером 2 апреля. Неймар выложил в Instagram совместное фото, подписав его «Король».
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Неймар навестил Пеле в больнице Парижа

Sportbox.RUвчера в 20:03

Неймар проведал Пеле в больнице. Трогательное фото

Спорт-Экспрессвчера в 20:41

Неймар навестил Пеле в больнице Парижа

Матч ТВвчера в 20:03

Неймар навестил Пеле в больнице перед выпиской

Eurosport.ru01:23

Неймар навестил Пеле в больнице Парижа

Sport24.ruвчера в 18:44

Неймар навестил Пеле в больнице

Soccer.ruвчера в 14:52
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Армия и оружие

Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи

Обновлено вчера в 15:36
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика

Приток мигрантов в РФ сократился до исторического минимума

По оценкам экспертов, в 2018 году мигранты заместили естественную убыль населения на 57% Число мигрантов, остающихся в России на длительный срок, в 2018 году снизился до исторического минимума, сообщают Ведомости со ссылкой на Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 02:36
Футбол

Семак рассказал, когда врачи «Зенита» осмотрят Кокорина

Обновлено вчера в 13:42
Энергетика

Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам

Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено вчера в 16:35
Гаджеты

Смартфон-флагман OnePlus 7 показался в защитных чехлах

Сетевые источники обнародовали качественные рендеры флагманского смартфона OnePlus 7 в различных защитных чехлах: изображения дают представление о внешнем виде аппарата.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Лена Миро высмеяла полуобнаженных Собчак и Волочкову

Конфликт Ксении Собчак и Анастасии Волочковой на фоне недавнего интервью балерины журналистке не обсудил только ленивый.
Обновлено в 02:16
Экономика

Генпрокуратура назвала ущерб от коррупционных преступлений за 2018 год

Материальный ущерб от выявленных коррупционных преступлений в 2018 году вырос с 39,6 до 65,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 01:32
Общество

Суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина Хорошавину

Обновлено в 00:41
Общество

Число браков в России снизилось до минимума с начала века

По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь

Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.
Обновлено в 02:21
Политика

Счетная палата заявила о недостаточной охране объектов наследия

В Счетной палате считают, что власти в регионах недостаточно контролируют сохранность федеральных объектов культурного наследия.
Обновлено в 02:19
Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Общество

В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Глава ДНР заявил, что Донбасс идет к «полноправному членству» в России

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса заключается в "возвращении на Родину полноправным членом".
Обновлено вчера в 21:26
Общество

Россияне в опросе WWF назвали самый неэкологичный регион страны

Самую низкую оценку ситуации в своем регионе дали жители Калмыкии.
Обновлено в 01:24
Экономика

Радий Хабиров: В 2018 году экономика Башкирии выросла на один процент

ВРП Башкирии в 2018 году достиг почти полутора триллионов рублей, что на 1% больше, по сравнению с годом ранее.
Обновлено в 01:12
Политика

Премьер-министр Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящий момент «зажата долгом».
Обновлено вчера в 19:26
Политика

Польша выразила протест из-за героизации Бандеры на украинском ТВ

Посольство Польши на Украине выразило официальный протест после показа на государственном телеканале «Перший» программы «Рассекреченная история: страсти по Бандере», участники которой пытались создать положительный образ руководителя Организации украинских националистов (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 16:47
Общество

Челябинскому чиновнику сделали замечание за вывоз снега на берег озера

Руководителя управления дорожного хозяйства администрации Челябинска привлекли к дисциплинарной ответственности за вывоз зимой снежных масс с улиц города на берег озера Первое, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Политика

Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что жена видела его пьяным лишь один раз.
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35

Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Экономика

ЛУКОЙЛ присматривается к удобрениям

По мнению господина Лобазова, интерес нефтекомпании, у которой нет активов в удобрениях, «выглядит достаточно странно, несмотря на то что основной компонент производства аммиака — природный газ, а развитие газохимии в целом входит в стратегию ЛУКОЙЛа».
Обновлено вчера в 17:58
Транспорт

На закрытых станциях московского метро обновили инфраструктуру

Масштабные работы проведены на путевой инфраструктуре и в пассажирской зоне на закрытых станциях "фиолетовой" линии московского метро, сообщил первый заместитель начальника столичного метрополитена Дмитрий Дощатов.
Обновлено в 00:37
Общество

ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии

Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.
Обновлено 07 апреля в 05:42
Транспорт

Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса

Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Хоккей

«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:29
Гаджеты

Сотовые операторы и ФСБ выступили против появления eSIM в России

Ранее стало известно, что Минкомсвязи работает над созданием нормативной базы для внедрения виртуальных сим-карт eSIM в России.
Обновлено вчера в 04:30
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пеле
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий. Играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Провёл 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.
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