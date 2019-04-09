Футбол
Неймар навестил Пеле в больнице ПарижаМатч ТВ вчера в 20:03
Нападающий «ПСЖ» Неймар навестил в больнице легендарного игрока сборной Бразилии Пеле. Именитый 78-летний бразилец был госпитализирован в Париже вечером 2 апреля. Неймар выложил в Instagram совместное фото, подписав его «Король».
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Армия и оружие
Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 15:36
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика
Приток мигрантов в РФ сократился до исторического минимума
По оценкам экспертов, в 2018 году мигранты заместили естественную убыль населения на 57% Число мигрантов, остающихся в России на длительный срок, в 2018 году снизился до исторического минимума, сообщают Ведомости со ссылкой на Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 02:36
Футбол
Семак рассказал, когда врачи «Зенита» осмотрят Кокорина
Обновлено вчера в 13:42
Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Гаджеты
Смартфон-флагман OnePlus 7 показался в защитных чехлах
Сетевые источники обнародовали качественные рендеры флагманского смартфона OnePlus 7 в различных защитных чехлах: изображения дают представление о внешнем виде аппарата.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Лена Миро высмеяла полуобнаженных Собчак и Волочкову
Конфликт Ксении Собчак и Анастасии Волочковой на фоне недавнего интервью балерины журналистке не обсудил только ленивый.
Обновлено в 02:16
Экономика
Генпрокуратура назвала ущерб от коррупционных преступлений за 2018 год
Материальный ущерб от выявленных коррупционных преступлений в 2018 году вырос с 39,6 до 65,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 01:32
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь
Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.
Обновлено в 02:21
Политика
Счетная палата заявила о недостаточной охране объектов наследия
В Счетной палате считают, что власти в регионах недостаточно контролируют сохранность федеральных объектов культурного наследия.
Обновлено в 02:19
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Глава ДНР заявил, что Донбасс идет к «полноправному членству» в России
Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса заключается в "возвращении на Родину полноправным членом".
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Россияне в опросе WWF назвали самый неэкологичный регион страны
Самую низкую оценку ситуации в своем регионе дали жители Калмыкии.
Обновлено в 01:24
Экономика
Радий Хабиров: В 2018 году экономика Башкирии выросла на один процент
ВРП Башкирии в 2018 году достиг почти полутора триллионов рублей, что на 1% больше, по сравнению с годом ранее.
Обновлено в 01:12
Политика
Премьер-министр Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящий момент «зажата долгом».
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Польша выразила протест из-за героизации Бандеры на украинском ТВ
Посольство Польши на Украине выразило официальный протест после показа на государственном телеканале «Перший» программы «Рассекреченная история: страсти по Бандере», участники которой пытались создать положительный образ руководителя Организации украинских националистов (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Челябинскому чиновнику сделали замечание за вывоз снега на берег озера
Руководителя управления дорожного хозяйства администрации Челябинска привлекли к дисциплинарной ответственности за вывоз зимой снежных масс с улиц города на берег озера Первое, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным
Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что жена видела его пьяным лишь один раз.
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Экономика
ЛУКОЙЛ присматривается к удобрениям
По мнению господина Лобазова, интерес нефтекомпании, у которой нет активов в удобрениях, «выглядит достаточно странно, несмотря на то что основной компонент производства аммиака — природный газ, а развитие газохимии в целом входит в стратегию ЛУКОЙЛа».
Обновлено вчера в 17:58
Транспорт
На закрытых станциях московского метро обновили инфраструктуру
Масштабные работы проведены на путевой инфраструктуре и в пассажирской зоне на закрытых станциях "фиолетовой" линии московского метро, сообщил первый заместитель начальника столичного метрополитена Дмитрий Дощатов.
Обновлено в 00:37
Общество
ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии
Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.
Обновлено 07 апреля в 05:42
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Хоккей
«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:29
Гаджеты
Сотовые операторы и ФСБ выступили против появления eSIM в России
Ранее стало известно, что Минкомсвязи работает над созданием нормативной базы для внедрения виртуальных сим-карт eSIM в России.
Обновлено вчера в 04:30