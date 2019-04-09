Футбол
Неймар навестил Пеле в больницеSoccer.ru 14:52
Нападающий ПСЖ Неймар навестил легендарного бразильского футболиста Пеле, который находится в больнице из-за инфекции в мочевыделительной системе.
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Экономика
Главе Twitter заплатили за год работы 140 центов
Глава социальной сети Twitter Джек Дорси получил $1,4 в качестве заработной платы за 2018 год, пишет Bloomberg.
Обновлено в 19:55
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Новые правила по охране труда вступили в силу в России
Правила по охране труда при выполнении работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту промышленного транспорта вступили в силу 9 апреля.
Обновлено в 21:16
Политика
Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей
Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено в 18:44
Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордных переводах средств мигрантов
Около 529 миллиардов долларов в 2018 году перевели в родные страны с низким и средним уровнем дохода трудовые мигранты всей планеты.
Обновлено в 21:00
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Общество
Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ
Мэк за деньги заманивала в секту женщин, которых потом эксплуатировали в качестве секс-рабынь.
Обновлено в 18:25
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Здоровье
Дышите – не дышите: как амурчанам защитить легкие от пыли, дыма пожаров и выхлопов машин
В Райчихинске в советское время были большие проблемы, когда велась открытая разработка угля, там и заболеваемость раком легких была выше.
Обновлено в 20:43
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено в 05:09
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено в 17:54
Транспорт
В ГИБДД изучат зарубежный опыт переобучения попавших в ДТП водителей
Речь идет о тех, кто попал в аварию в течение первых двух лет после получения прав, сказал заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Николай Гиляков.
Обновлено в 06:20
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 может быть выпущен в четырёх модификациях
В прошлом южнокорейский разработчик выпускал по два новых устройства серии Galaxy S, но в 2019 году было представлено сразу четыре новых аппарата: Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+ и Galaxy S10 5G.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Следствие считает, что свидетелей по делу Арашуковых могут убить
Следствие считает, что жизни свидетелей по делу о создании организованного преступного сообщества, фигурантом которого является сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, под угрозой.
Обновлено в 08:41
Общество
В Японии провели перепись девственников
Обновлено в 16:50
Политика
Демократ Эрик Суолуэлл намерен баллотироваться в президенты США
Конгрессмен от американского штата Калифорния, демократ Эрик Суолуэлл заявил о намерении баллотироваться в президенты США.
Обновлено в 20:54
Армия и оружие
Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО
Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Пострадавшим при пожаре в «Зимней вишне» выплатят по 400 тыс. рублей
Глава правительства поручил коллегии администрации Кемеровской области предоставить в МЧС списки граждан, получивших тяжкий вред здоровью.
Обновлено в 09:37
Общество
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 21:53