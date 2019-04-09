Футбол

Неймар навестил Пеле в больницеSoccer.ru 14:52

Нападающий ПСЖ Неймар навестил легендарного бразильского футболиста Пеле, который находится в больнице из-за инфекции в мочевыделительной системе.
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Неймар проведал Пеле в больнице. Трогательное фото

Спорт-Экспресс20:41

Неймар навестил Пеле в больнице Парижа

Матч ТВ20:03

Неймар навестил Пеле в больнице Парижа

Sportbox.RU20:03

Неймар навестил Пеле в больнице Парижа

Sport24.ru18:44

Неймар навестил Пеле в больнице

Soccer.ru14:52
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Экономика

Главе Twitter заплатили за год работы 140 центов

Глава социальной сети Twitter Джек Дорси получил $1,4 в качестве заработной платы за 2018 год, пишет Bloomberg.
Обновлено в 19:55
Гаджеты

Появились качественные рендеры складного игрового смартфона Sharp

Обновлено в 03:36
Экономика

Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей

Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Общество

Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога

Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

Новые правила по охране труда вступили в силу в России

Правила по охране труда при выполнении работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту промышленного транспорта вступили в силу 9 апреля.
Обновлено в 21:16
Политика

Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Экономика

Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей

Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено в 18:44
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено в 16:35
Финансы

Всемирный банк сообщил о рекордных переводах средств мигрантов

Около 529 миллиардов долларов в 2018 году перевели в родные страны с низким и средним уровнем дохода трудовые мигранты всей планеты.
Обновлено в 21:00
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:29
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Общество

Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ

Мэк за деньги заманивала в секту женщин, которых потом эксплуатировали в качестве секс-рабынь.
Обновлено в 18:25
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Здоровье

Дышите – не дышите: как амурчанам защитить легкие от пыли, дыма пожаров и выхлопов машин

В Райчихинске в советское время были большие проблемы, когда велась открытая разработка угля, там и заболеваемость раком легких была выше.
Обновлено в 20:43
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

ВСУ прячут награбленное в Донбассе от ОБСЕ, сообщили в ДНР

Обновлено в 20:21
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский развелся с женой

Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Музыка

Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин

Обновлено в 17:21
Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено в 05:09
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено в 17:54
Транспорт

В ГИБДД изучат зарубежный опыт переобучения попавших в ДТП водителей

Речь идет о тех, кто попал в аварию в течение первых двух лет после получения прав, сказал заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Николай Гиляков.
Обновлено в 06:20
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10 может быть выпущен в четырёх модификациях

В прошлом южнокорейский разработчик выпускал по два новых устройства серии Galaxy S, но в 2019 году было представлено сразу четыре новых аппарата: Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+ и Galaxy S10 5G.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Следствие считает, что свидетелей по делу Арашуковых могут убить

Следствие считает, что жизни свидетелей по делу о создании организованного преступного сообщества, фигурантом которого является сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, под угрозой.
Обновлено в 08:41
Общество

В Японии провели перепись девственников

Обновлено в 16:50
Политика

Демократ Эрик Суолуэлл намерен баллотироваться в президенты США

Конгрессмен от американского штата Калифорния, демократ Эрик Суолуэлл заявил о намерении баллотироваться в президенты США.
Обновлено в 20:54
Армия и оружие

Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО

Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Пострадавшим при пожаре в «Зимней вишне» выплатят по 400 тыс. рублей

Глава правительства поручил коллегии администрации Кемеровской области предоставить в МЧС списки граждан, получивших тяжкий вред здоровью.
Обновлено в 09:37
Общество

Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда

Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 21:53
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пеле
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий. Играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Провёл 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.
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