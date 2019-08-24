Футбол
Неймар наладил отношения с руководством «ПСЖ» и может остаться в клубеРоссийская газета 06:51
Бразильский нападающий Неймар может остаться в клубе после того, как отношения между ним и руководством клуба начали налаживаться. "ПСЖ" и Неймар близки к примирению.
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Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Космос
Рогозин скорректировал дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал новую дату стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции.
Обновлено в 12:30
Политика
Шойгу передал Молдавии боевые знамена и документы времен войны
Министр обороны России Сергей Шойгу, прибывший в Кишинев на празднование 75-летия освобождения страны от фашистских захватчиков, передал молдавскому президенту Игорю Додону недавно рассекреченные подлинные документы времен войны.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Обновлено в 13:02
Происшествия
Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.
Обновлено вчера в 07:59
Культура
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 08:16
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом под Волгоградом выросло до пяти
Число погибших в результате ДТП с автобусом на трассе Москва - Волгоград увеличилось до пяти человек, в Новоаннинской районной больнице Волгоградской области умерли женщина и ребенок, которые получили тяжелые травмы.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посоветовала «ловить кайф» от каждого мгновения жизни
В комментариях под фото Алла Борисовна обратилась к верным почитателям своего таланта, особенно тем женщинам, которые являются сверстницами 70-летней звезды.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Общество
В Москве митинг-концерт в честь Дня флага собрал 110 тысяч человек
Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
В Калужской области убили 92-летнего ветерана войны
В Калужской области в своей квартире был убит ветеран Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:47
Политика
The Guardian перестала считать Крым российским
Британская газета The Guardian подкорректировала подпись к снимку фотографа Сергея Мальгавко с фестиваля «Таврида-АРТ» в Крыму.
Обновлено вчера в 09:32
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено в 04:59
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено в 09:51
Футбол
«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Уфе»
Обновлено в 11:31
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45
Авто
Lada Vesta получила долгожданную доработку дверей
Ранее руководство «АвтоВАЗа» сообщало о том, что перед полноценным рестайлингом Lada Vesta получит промежуточное обновление, которое будет призвано исправить некоторые небольшие недоработки этой модели, о которых сообщили в ходе эксплуатации её владельцы.
Обновлено в 09:17
Космос
Найден источник инопланетных сигналов из космоса
Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
Обновлено вчера в 08:33
Авто
В Сети обнародован первый рендер нового седана Audi RS7
Кроме роскошной внешности, ожидается, что новый Audi RS7 позаимствует у RS6 Avant гибридную силовую установку на основе 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом на 591 л.с. и 800 Нм крутящего момента.
Обновлено в 04:03
Наука
Исследователи рассчитали индекс самоцитирования среди коллег
В прошлом году министерство исследований Индонезии, которое выделяет финансирование на наукометрической основе, заявило, что некоторые исследователи добивались грантов, цитируя себя и близких коллег.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух государств.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП под Калугой
Полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими под Калугой.
Обновлено в 10:57
Общество
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Здоровье
Евгений Куйвашев проведёт совещание по проблемам в здравоохранении
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшие дни проведёт совещание по проблемам здравоохранения в регионе.
Обновлено в 01:38
Единоборства
Ковалёв и Ярд прошли процедуру взвешивания перед боем
Российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед боем. Об этом 23 августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
Росгвардейцы из-за шаурмы отказались помочь пострадавшему
Девушка стала очевидцем нападения пьяного мужчины на таксиста. Приехавший по вызову водитель отказался брать нетрезвого пассажира.
Обновлено в 13:03