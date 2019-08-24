Бразильский нападающий Неймар может остаться в клубе после того, как отношения между ним и руководством клуба начали налаживаться. "ПСЖ" и Неймар близки к примирению.

Неймар наладил отношения с руководством «ПСЖ» и может остаться в клубе

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