Футбол

Неймар начал тренироваться с ПСЖNews.ru 08:37

Нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар готовится к матчу второго тура Лиги 1 с «Ренном». Футболист вернулся к тренировкам в составе «парижан». Бразилец присоединился к подготовительному процессу на следующий день после сообщения о переходе полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо в «Баварию».
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