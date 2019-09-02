Футбол
Bookmaker-ratings.ruНеймар на тренировке устроил стычку с одноклубником
Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.
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Армия и оружие
Выпускников академии Генштаба подготовят к ведению войн нового типа
Обращаясь к слушателям специального факультета для иностранцев, военачальник отметил важность подготовки квалифицированных военных кадров для армий и флотов союзников России.
Аргументы и Факты 06:18
Авто
Группа ГАЗ представила новую «Газель»
Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости 08:15
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Политика
В Чехии прекращено расследование по делу премьера Бабиша
Полиция Чехии прекратила расследование по делу премьер-министра Андрея Бабиша.
News.ru 04:01
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин выразил недовольство тем, что Сбербанк не стал помогать жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка: не согласился реструктуризировать их кредиты.
Life.ru 08:28
Наука
На Землю обрушилась мощная магнитная буря
Lenta.ru 07:07
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.
Интерфакс 01:25
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Экономика
ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты
«ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
Известия 08:21
Происшествия
Во Львове польскую школу забросали предметами, похожими на камни
Во Львове забросали камнями торжественное мероприятие в польской школе, сообщает 2 сентября пресс-служба Львовского горсовета.
REGNUM 09:15
Происшествия
В Беслане вспоминают жертв теракта в школе
Эхо Москвы вчера в 02:00
Транспорт
В Петербурге создадут два новых железнодорожных маршрута
Два новых железнодорожных маршрута внутригородского движения от Ораниенбаума через аэропорт Пулково до Белоострова и от Ораниенбаума до Токсово будут организованы в Петербурге до 2030 года, сообщил на совещании в Смольном замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони.
РИА Новости 07:26
Общество
Краснодарская школа набрала первые классы от А до Ш
Новая школа в Краснодаре на 1550 мест побила рекорд по количеству первых классов.
Известия 08:49
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Политика
Николая Булаева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
Зампреда Центризбиркома России Николая Булаева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
МедиаРязань 09:16
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Думу при низких результатах ЕР
Если «Единая Россия» наберет в среднем менее 40% голосов по спискам, это может дать старт дискуссии об изменении системы выборов в Госдуму, рассказали три близких к администрации президента источника РБК.
РБК 06:22
Политика
В Госдуме оценили предложение моратория на размещение ракет для НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал предложение России странам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Газета.Ru 07:14
Армия и оружие
МИД России раскритиковал операцию США в Идлибе
Операция США в сирийском Идлибе поставила под угрозу соблюдение режима тишины, удар спровоцировал обстрелы террористами позиций правительственных войск Сирии, заявили в пресс-службе МИД России.
RT на русском 06:44
Футбол
Мхитарян прилетел в Рим для медобследования перед трансфером в «Рому»
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прибыл в Рим для прохождения медосмотра перед переходом в «Рому».
RT на русском 06:25
Политика
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире
Ведомости 07:08
Общество
Стали известны регионы России с самой доступной электроэнергией
РИА Новости опубликовало рейтинг доступности электроэнергии для жителей России по регионам: первую строчку в списке заняла Иркутская область.
RT на русском 00:00
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55