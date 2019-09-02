Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.

Неймар на тренировке устроил стычку с одноклубником

Фигурное катание Олимпийская чемпионка Алина Загитова пошла в 11-й класс В понедельник 17-летняя ученица 11-го "Б" класса приняла участие в торжественной линейке школы Центра спорта и образования "Самбо-70" в Москве.

Экономика Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный» Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Общество Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал ребенок Семилетний ребенок стал жертвой урагана «Дориан», который обрушился на Багамские острова.

Шоу-бизнес Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и тогда еще руководитель рабочего аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев поженились в прошлом августе.

Политика Зариф: Иран не станет пересматривать ядерную сделку Иранская сторона отвергает возможность пересмотра иранской ядерной сделки, предостерегает от того, чтобы "открывать этот ящик Пандоры".

Армия и оружие Отработан весь спектр задач: яркие кадры масштабных учений ЦВО В ходе учений был весь спектр задач по обслуживанию авиации, заправке самолетов и вертолетов, подвеске вооружения на незнакомых аэродромах.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".

Политика Кабмин Украины планирует обеспечить рост экономики на 40% за пять лет Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук поставил перед своим правительством амбициозную задачу - обеспечить рост экономики за пять лет на 40%.

Армия и оружие Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе Западная коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по штабу лидеров террористов "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Идлибе, пишет Reuters со ссылкой Центральное командование США.

Армия и оружие В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.

Гаджеты Названа стоимость смартфона Xiaomi Mi 9T Pro для России Сегодня была названа стоимость смартфона Xiaomi Mi 9T Pro для России, который поступает в продажу в нашей стране с опозданием.

Экономика Российские миллиардеры разбогатели на $28,3 млрд Российские миллиардеры в общей сложности с начала 2019 года разбогатели на $28,316 млрд.

Футбол Станислав Черчесов: Оздоев и Джикия не дрались. Конфликт исчерпан Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что защитник Спартака Георгий Джикия и хавбек Зенита Магомед Оздоев уладили конфликт, возникший в матче 8-го тура РПЛ.

Политика Зеленский поручил легализовать игорный бизнес и добычу янтаря Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до 1 октября обеспечить в стране легализацию игорного бизнеса и добычу янтаря.

Гаджеты МТC, Nokia и Qualcomm впервые протестировали в России Samsung Galaxy S10 5G МТС, Nokia и Qualcomm Technologies впервые в России успешно протестировали предкоммерческие смартфоны Samsung Galaxy S10 5G, следует из пресс-релиза сотового оператора.

Происшествия Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества Министерство юстиции России предупредило население о телефонных мошенниках, которые вымогают деньги под видом государственных адвокатов.

Происшествия В Подмосковье родители год не замечали шуруп в носу пятилетней дочери Пятилетняя девочка из подмосковного Клина год проходила с шурупом в носу - и никто этого не замечал.

Политика В России изменились правила призыва в армию С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.

Общество Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских — участников несогласованной акции в центре Москвы 3 августа.

Армия и оружие Выпускников академии Генштаба подготовят к ведению войн нового типа Обращаясь к слушателям специального факультета для иностранцев, военачальник отметил важность подготовки квалифицированных военных кадров для армий и флотов союзников России.

Политика Лидер московских единороссов подал в суд на ФБК и Навального Вице-спикер Мосгордумы, руководитель московского отделения «Единой России» Андрей Метельский подал иск в Симоновский суд в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), его основателю Алексею Навальному и муниципальному депутату столичного района Зюзино Константину Янкаускасу.