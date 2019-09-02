Футбол
Bookmaker-ratings.ruНеймар на тренировке устроил стычку с одноклубником
Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 08:05, Вашингтон
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Алина Загитова пошла в 11-й класс
В понедельник 17-летняя ученица 11-го "Б" класса приняла участие в торжественной линейке школы Центра спорта и образования "Самбо-70" в Москве.
РИА Новости 03:02
Экономика
Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации.
Интерфакс 02:30
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Общество
Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал ребенок
Семилетний ребенок стал жертвой урагана «Дориан», который обрушился на Багамские острова.
РБК 04:22
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и тогда еще руководитель рабочего аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев поженились в прошлом августе.
РИА Новости 05:42
Общество
Новый мост в Филькино, который ждали два года, ушел под воду
Мост в селе Филькино, появление которого жители ждали два года, развалился.
Екатеринбург-ТВ 06:42
Политика
Зариф: Иран не станет пересматривать ядерную сделку
Иранская сторона отвергает возможность пересмотра иранской ядерной сделки, предостерегает от того, чтобы "открывать этот ящик Пандоры".
Вестник Кавказа 06:25
Армия и оружие
Отработан весь спектр задач: яркие кадры масштабных учений ЦВО
В ходе учений был весь спектр задач по обслуживанию авиации, заправке самолетов и вертолетов, подвеске вооружения на незнакомых аэродромах.
ТК Звезда 05:35
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Политика
Кабмин Украины планирует обеспечить рост экономики на 40% за пять лет
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук поставил перед своим правительством амбициозную задачу - обеспечить рост экономики за пять лет на 40%.
ТАСС 08:01
Армия и оружие
Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе
Западная коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по штабу лидеров террористов "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Идлибе, пишет Reuters со ссылкой Центральное командование США.
РЕН ТВ 31 августа в 21:32
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Гаджеты
Названа стоимость смартфона Xiaomi Mi 9T Pro для России
Сегодня была названа стоимость смартфона Xiaomi Mi 9T Pro для России, который поступает в продажу в нашей стране с опозданием.
Газета DAILY 07:17
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $28,3 млрд
Российские миллиардеры в общей сложности с начала 2019 года разбогатели на $28,316 млрд.
Газета.Ru 07:04
Футбол
Станислав Черчесов: Оздоев и Джикия не дрались. Конфликт исчерпан
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что защитник Спартака Георгий Джикия и хавбек Зенита Магомед Оздоев уладили конфликт, возникший в матче 8-го тура РПЛ.
Советский спорт 06:30
Политика
Зеленский поручил легализовать игорный бизнес и добычу янтаря
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до 1 октября обеспечить в стране легализацию игорного бизнеса и добычу янтаря.
Инфорос 07:01
Гаджеты
МТC, Nokia и Qualcomm впервые протестировали в России Samsung Galaxy S10 5G
МТС, Nokia и Qualcomm Technologies впервые в России успешно протестировали предкоммерческие смартфоны Samsung Galaxy S10 5G, следует из пресс-релиза сотового оператора.
Коммерсантъ 07:24
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Министерство юстиции России предупредило население о телефонных мошенниках, которые вымогают деньги под видом государственных адвокатов.
Газета.Ru 07:42
Происшествия
В Подмосковье родители год не замечали шуруп в носу пятилетней дочери
Пятилетняя девочка из подмосковного Клина год проходила с шурупом в носу - и никто этого не замечал.
Российская газета 05:54
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
МедиаПоток вчера в 09:57
Общество
Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа
Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских — участников несогласованной акции в центре Москвы 3 августа.
РБК 05:57
Армия и оружие
Выпускников академии Генштаба подготовят к ведению войн нового типа
Обращаясь к слушателям специального факультета для иностранцев, военачальник отметил важность подготовки квалифицированных военных кадров для армий и флотов союзников России.
Аргументы и Факты 06:18
Политика
Лидер московских единороссов подал в суд на ФБК и Навального
Вице-спикер Мосгордумы, руководитель московского отделения «Единой России» Андрей Метельский подал иск в Симоновский суд в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), его основателю Алексею Навальному и муниципальному депутату столичного района Зюзино Константину Янкаускасу.
РБК 07:39
Авто
Названа дата премьеры новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander
Новые поколения кроссоверов Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander, которые впервые станут соплатформенниками, дебютируют осенью 2020 года.
Автоновости дня 03:43