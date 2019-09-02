Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruНеймар на тренировке устроил стычку с одноклубником

Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.
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Неймар устроил стычку с одноклубником на тренировке

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