Неймар на следующей неделе даст показания по делу об изнасилованииSport24.ru 19:25

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар придет в полицию, чтобы дать показания по делу об изнасиловании, сообщает Globo Esporte. Накануне правоохранители приехали к форварду в расположение сборной Бразилии, чтобы передать Неймару повестку из-за публикации интимных фото предполагаемой жертвы.

Неймар на следующей неделе даст показания по делу об изнасиловании

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