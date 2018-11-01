Футбол

Неймар может вернуться в «Барселону» в обмен на Дембеле
Советский спорт
03:13

Руководство "Барселоны" рассматривает вариант с возвращением нападающего "ПСЖ" Неймара. Согласно источнику, клуб может включить в сделку полузащитника сборной Франции Усмана Дембеле. Отмечается, что чемпион мира дал согласие на переезд в лигу 1 и готов покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Советский спорт03:13

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Goal: «Барселона» продаст Дембеле зимой, если включит его в сделку по Неймару

Eurosport.ru03:31

СМИ: Дембеле хочет уйти из «Барселоны» и может стать частью трансфера Неймара

RT на русском03:17

Неймар может вернуться в «Барселону» в обмен на Дембеле

Советский спорт03:13

Дембеле может быть включен в сделку по возвращению Неймара в «Барселону»

Спорт-Экспресс02:55

Дембеле хочет покинуть «Барселону» и может быть включён в сделку по Неймару

Чемпионат02:48

«Барселона» готова включить Дембеле в сделку по возвращению Неймара

Евро-футбол.ру03:19

Goal: «Барселона» может включить Дембеле в сделку по Неймару. Француз попросил продать его

Sports.ru02:12
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Усман Дембеле
Французский футболист мавританско-малийского происхождения, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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