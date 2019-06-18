Футбол
Неймар может вернуться в «Барселону»Вечерний курьер 01:06
Напомним, что до перехода в ПСЖ в 2017 году, бразильский нападающий выступал за «Барселону». Сумма трансфера составила 222 миллиона евро. Контракт действует до лета 2022 года.
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В «Барселоне» заявили, что не станут комментировать слухи о возможном переходе Неймара
Sportbox.RUвчера в 21:55
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Обновлено в 01:03
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
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Армия и оружие
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Обновлено в 01:18
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Обновлено вчера в 14:10
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В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»
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Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении государственных средств
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Обновлено вчера в 20:30