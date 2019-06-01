Футбол
Неймар может вернуться в «Барселону»News.ru 06:45
Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар может перейти обратно в испанскую «Барселону». Как сообщает El Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба хочет, чтобы 27-летний бразилец публично заявил о своём намерении вернуться в «Барсу».
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Замминистра обороны Булгаков поздравил 100-й полк МТО с пятилетней годовщиной
В Наро-Фоминском районе Московской области прошли торжественные мероприятия, посвященные пятой годовщине со дня образования 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения Министерства обороны РФ.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Мытищах автобус насмерть сбил пешехода
Автобус сбил пешехода в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 07:16
Футбол
Финал Лиги чемпионов начнётся с минуты молчания в память о Рейесе
Финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» начнётся с минуты молчания в память о бывшем игроке «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейесе, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Адыгее
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Адыгее, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.
Обновлено в 09:32
Общество
Более 60 новых детсадов и школ появится в столице за три года
Обновлено вчера в 01:26
Футбол
«Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о проведении матча в России
Петербургский "Зенит" ведет переговоры с "Барселоной" о проведении товарищеского матча в России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:45
Авто
Porsche 911 Speedster приспособили под буксировку прицепа
Производство Porsche 911 Carrera 3.2 Speedster продолжалось с января по июль 1989 года, в результате чего было выпущено всего 2104 автомобиля.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Космос
66000 км/ч: гигантский астероид достигнет Земли уже в эти выходные
Максимальное сближение произойдет в 9:10 утра. К этому моменту небесное тело достигнет скорости в 18,52 км/с.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В центре Москвы произошла стычка между активистами движения «Лев против» и молодыми людьми, отдыхавшими в «Яме»
Обновлено в 09:02
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает
Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания
Помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов убит в Ростове-на-Дону в ночь на субботу, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 09:09
Политика
Пушков: Зеленский начал получать угрозы
Украинские политики начали выдвигать угрозы президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 09:16
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие
Северный флот отмечает день рождения торжественными митингами
Традиционно день рождения военнослужащие всех объединений и соединений СФ встречают торжественными митингами, парадами и подъемом Военно-морского флага на кораблях.
Обновлено в 07:51
Общество
В 2020 году россиянам сократят новогодние каникулы
В Роструде отметили, что сокращение праздников произойдёт «по техническим причинам». В последние два года каникулы длились десять дней.
Обновлено вчера в 02:58
Авто
Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые художники ресурса «Колёса.ру» решили показать, как бы смотрелась эта модель в образе тюнингованного пикапа с четырьмя дверьми.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем
Обновлено в 09:04
Происшествия
Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Политика
Зеленский впервые показал публике сына
Шестой президент Украины Владимир Зеленский впервые показал общественности фотографии шестилетнего сына.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Здоровье
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о «полезных свойствах укусов клещей», отметив, что они не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:38
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В Dota Auto Chess добавили Winter Wyvern
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Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В Сети появились кадры испытаний новейшего российского бомбардировщика Ту-22М3М, который взлетает с широко расправленными крыльями, а при наборе скорости они переходят в «стреловидную» форму.
Обновлено в 04:29
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения МН17
Обновлено вчера в 10:48