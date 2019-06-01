Неймар может вернуться в «Барселону»News.ru 06:45

Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар может перейти обратно в испанскую «Барселону». Как сообщает El Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба хочет, чтобы 27-летний бразилец публично заявил о своём намерении вернуться в «Барсу».

Неймар может вернуться в «Барселону»

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