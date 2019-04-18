Футбол

Неймар оправился от травмы и готов сыграть с «Монако»Евро-футбол.ру 12:44

Нападающий "ПСЖ" Неймар может выйти на поле в матче Лиги 1 с "Монако". По информации RMC Sport, бразильский форвард восстановился после травмы плюсневой кости и готов к возвращению на поле. Шансы на то, что 27-летний футболист сыграет с "Монако", оцениваются как высокие.
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Неймар восстановился от травмы и готов сыграть против «Монако»

Советский спорт14:27

Неймар может сыграть против «Монако»

Soccer.ru13:46

Неймар готов сыграть с «Монако»

Спорт-Экспресс12:53

Неймар, не игравший с января, вернется на поле в матче с «Монако»

Sport24.ru12:54

Неймар оправился от травмы и готов сыграть с «Монако»

Евро-футбол.ру12:44

Неймар вернётся на поле в матче с «Монако»

Чемпионат12:24

СМИ: Неймар может сыграть с «Монако»

Матч ТВ13:19
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