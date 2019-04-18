Неймар оправился от травмы и готов сыграть с «Монако»Евро-футбол.ру 12:44

Нападающий "ПСЖ" Неймар может выйти на поле в матче Лиги 1 с "Монако". По информации RMC Sport, бразильский форвард восстановился после травмы плюсневой кости и готов к возвращению на поле. Шансы на то, что 27-летний футболист сыграет с "Монако", оцениваются как высокие.

Неймар оправился от травмы и готов сыграть с «Монако»

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