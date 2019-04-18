Футбол
Неймар может сыграть против «Монако»Soccer.ru 13:46
Форвард ПСЖ Неймар восстановился после травмы. Таким образом, бразилец сможет сыграть в грядущем матче очередного тура Лиги 1 против "Монако".
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