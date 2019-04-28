Футбол

Неймар может быть наказан за удар болельщика по лицуНТВ 11:56

За удар болельщика футболист может быть дисквалифицирован минимум на пять матчей. Ранее в соцсетях было опубликовано видео. На кадрах бразильский нападающий ПСЖ Неймар, проходя мимо трибун, бьет фаната по лицу.
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