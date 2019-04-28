Неймар может получить от 5 матчей дисквалификации за удар болельщикаSoccer.ru 10:40

Нападающий ПСЖ Неймар может получить дисквалификацию от Французской федерации футбола за удар болельщика после финального матча Кубка Франции с "Ренном". Огорченный поражением бразилец вступил в перепалку с фанатом и ударил его кулаком в лицо.

Неймар может получить от 5 матчей дисквалификации за удар болельщика

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