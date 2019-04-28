Футбол

Неймар может получить от 5 матчей дисквалификации за удар болельщикаSoccer.ru 10:40

Нападающий ПСЖ Неймар может получить дисквалификацию от Французской федерации футбола за удар болельщика после финального матча Кубка Франции с "Ренном". Огорченный поражением бразилец вступил в перепалку с фанатом и ударил его кулаком в лицо.
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Неймара могут дисквалифицировать на пять игр из-за удара болельщика

Московский Комсомолец11:24

СМИ: Неймара могут дисквалифицировать минимум на пять матчей за удар болельщика

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Неймар признал, что поступил неправильно, ударив болельщика «Ренна»

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Неймару грозит отстранение как минимум на пять матчей за удар фаната

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Чемпионат10:17

"Я не оскорблял Неймара!" Болельщик – о стычке с нападающим "ПСЖ"

Спорт-Экспресс06:21

Неймар ударил болельщика после проигрыша в финале Кубка Франции по футболу

ТАССвчера в 21:24
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:55, Ашберн
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В Москву возвращаются ночные заморозки

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В Париже зафиксировали загрязнение воздуха близ Нотр-Дама свинцом

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Происшествия

В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
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Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
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Обновлено в 10:11
Происшествия

Около 50 машин столкнулись из-за града на автобане в Германии

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате столкновения около 50 машин на автобане в Германии, четверо из них были госпитализированы с серьезными травмами, сообщает Stern.
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Устроители акции "Бессмертный полк" в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 10:47
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Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
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«Сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Гусь-Хрустальный р-н, н. п. Бабино, СНТ «Сады-огороды» поступило в 00:45», - сообщают в региональном управлении МЧС.
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Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня

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Соловьев жестко ответил американцу, обвинившему РФ в угрозе Пентагону

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Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность

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Пассажиры «Уральских авиалиний» обвинили авиакомпанию в мошенничестве

Пассажиры, купившие билеты на прямой рейс Москва-Париж, были возмущены тем, что авиакомпания «Уральские авиалинии» не предупредила их о запланированной пересадке в Калуге.
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Французский путешественник пересек Атлантический океан в бочке

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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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