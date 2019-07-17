Футбол
Неймар может перейти в «Ювентус» или «Баварию»Metaratings 04:41
Форвард «ПСЖ» Неймар твёрдо намерен покинуть команду. По данным El Mundo Deportivo, Неймар склоняется к переходу в «Барселону», но на пути такого трансфера есть ряд препятствий. Помимо каталонцев, бразилец рассматривает варианты с «Ювентусом» или мюнхенской «Баварии», а также мадридским «Реалом».
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