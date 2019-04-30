Футбол
Неймар может быть исключен из сборной Бразилии за удар болельщикаSoccer.ru 05:08
В Бразилии сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар может быть исключен из состава сборной за удар болельщика после финального матча Кубка Франции против "Ренна".
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Путешествия
На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
Обновлено в 03:47
Политика
Раскрыт процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям ДНР и ЛНР российских паспортов.
Обновлено в 06:33
Авто
Chevrolet впервые представил среднемоторный Corvette на видео
Короткий 30-секундный ролик показывает классические Chevrolet Corvette разных лет и закамуфлированную машину нового поколения (C8), едущую по знаменитой Нюрбургрингской трассе.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:56
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Лидер ИГ аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео
Лидер террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео.
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Индийцы показали следы снежного человека
Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Наука
Геномы коренных народов Евразии указали на пути древних миграций
Ученые из Института общей генетики РАН в Москве и Гарвардского университета провели совместное исследование по изучению геномов коренных народов, проживающих во внутренней Евразии.
Обновлено в 04:30
Политика
В Беларуси задержан ближайший соратник Лукашенко
Белорусская газета «Наша Нива», со ссылкой свои на источники, сообщает о задержании сотрудниками КГБ Беларуси заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие
В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы
Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено вчера в 16:25
Технологии
Group-IB проверит результаты голосования шоу «Голос. Дети»
Другой задачей Group-IB станет анализ данных по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов.
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
Обновлено в 06:14
Политика
Тимошенко потребовала уволить Реву за оскорбление жителей Донбасса
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что министра социальной политики Андрея Реву следует немедленно отправить в отставку из-за его высказываний о жителях юго-востока Украины.
Обновлено в 05:20
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Экономика
Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству
Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию
Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
Обновлено вчера в 17:41
Спорт
Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов»
Российская фигуристка Александра Турсова раскрыла секрет своей произвольной программы для нового сезона, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
ИСУ-122 и грузовик «Студебеккер» покажут на параде в Верхней Пышме
Над образцами, которые покажут зрителям 9 мая, мастера трудились около полугода.
Обновлено в 04:27
Космос
В Сети появилась первая в мире «фотография бога»
Астрофотограф Курт Морган сделал снимок, который тут же в СМИ назвали "фотографией Бога". На изображении четко виден силуэт человека.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Красноярские врачи спасли замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Здоровье
Второго главврача уволили на Сахалине после жалоб пациентов
Комиссия минздрава и главных внештатных специалистов выехала в Невельск и после доскональной проверки пришла к выводу, что нужно сменить руководителя ЦРБ.
Обновлено вчера в 20:53
Транспорт
На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным
На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
Обновлено вчера в 11:28
Общество
В Саратове с общежития сняли плакат с изображением фашистов
Обновлено в 04:52
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" потребует нескольких месяцев напряженной работы.
Обновлено в 02:58