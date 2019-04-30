Неймар может быть исключен из сборной Бразилии за потасовку с фанатомСпорт-Экспресс вчера в 22:14

Нападающий "ПСЖ" Неймар может поплатиться за свое поведение после поражения от "Ренна" в финале Кубка Франции. Бразилец повздорил с фанатом, который начал его критиковать.

Неймар может быть исключен из сборной Бразилии за потасовку с фанатом

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