Футбол

Неймар может быть исключен из сборной БразилииГазета.Ru 03:14

Бразилец ударил по лицу фаната, который начал его критиковать Теперь из-за этой выходки Неймар может потерять место в сборной Бразилии. Ведь ранее наставник команды Тите игнорировал вингера "Ювентуса" Дугласа Косту за плевок в болельщика.
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Неймара могут исключить из сборной Бразилии за избиение фаната

Говорит Москва03:51

СМИ: Неймар может быть исключен из сборной Бразилии за удар болельщика

ТАСС04:46

Неймар может быть исключен из сборной Бразилии

Газета.Ru03:14

Неймар может быть исключён из сборной Бразилии

Sport.ru03:58

СМИ: Неймара могут исключить из сборной Бразилии

RT на русском05:55

Неймар может быть исключен из сборной Бразилии за то, что ударил фаната

ProstoProSportвчера в 23:01

Неймар может быть исключен из сборной Бразилии за потасовку с фанатом

Спорт-Экспрессвчера в 22:14
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Политика

Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданстве

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство заявил, что его "притесняла" Россия.
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Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона

Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
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Грузовик силовиков со снарядами подорвался в Донбассе, заявили в ДНР

Со слов Безсонова, ЗИЛ-131 79-й бригады наехал на противотанковую мину, установленную украинскими силовиками северо-западнее посёлка Водяное.
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Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
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Общество

Петербургским семьям оплатят няню за счет бюджета

Петербургским семьям, в которых родились двойняшки и тройняшки, с 1 января 2020 года будут оплачивать за счет бюджета услуги няни.
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Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею

Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
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Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Авто

В России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed

30 апреля 2019 года в России стартовали продажи нового Kia ProCeed. Автомобиль сменил название и внешний вид.
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Происшествия

Задержан глава Минэкономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
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Значимого потребления хамона и пармезана в России нет, заявил эксперт

Значимого потребления хамона и пармезана в России нет, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков, комментируя идею запретить ввоз гражданами мясной и молочной продукции для личного пользования.
Обновлено в 07:52
Энергетика

Белоруссия полностью остановила прием российской нефти

Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Гаджеты

Новая версия графического драйвера NVIDIA вызывает высокую загрузку ЦП

Драйвер содержит важные обновления, но некоторые пользователи обратили внимание на то, что его использование приводит к высокой загрузке процессора.
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Будущие чертежи станут основой для электрического спорткара, рыночную стоимость которого оценят ниже зарубежных аналогов.
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Политика

МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

Опрос, проведенный в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), показал, что 86% жителей хотят получить российское гражданство.
Обновлено в 06:46
Политика

В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга

Обновлено вчера в 02:00
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В США количество суицидов подростков выросло после премьеры сериала о самоубийстве

Количество суицидов среди подростков в возрасте от 10 до 17 лет в США значительно выросло в месяц после премьеры сериала «13 причин почему» (13 Reasons Why) в апреле 2017 года.
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Гаджеты

Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен

В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.
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Общество

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Футбол

РФПЛ: баннер болельщиков «Зенита» с Дядей Степой был согласован

Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Продюсер Лободы прокомментировала иск концертного агентства к певице

Обновлено вчера в 19:52
Космос

Роскосмос опубликовал видео с танцующими балеринами в макете МКС

Телестудия «Роскосмоса» опубликовала на видеохостинге YouTube видеоролик, где балерины танцуют в макете российского сегмента Международной космической станции.
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Шоу-бизнес

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Только что вышедший (мировая премьера - 22 апреля, российская - сегодня) в широкий прокат мегаблокбастер "Мстители: Финал", четвертая часть линейки, продолжает свое стремительное чемпионское шествие, в котором, несомненно, покорит еще немало вершин.
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Тимошенко потребовала уволить Реву за оскорбление жителей Донбасса

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Обновлено в 05:20
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Названы новые профессии на рынке труда в России

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
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В Сети появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
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Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
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Дуглас Коста
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Бразильский футболист, полузащитник, выступающий в туринском «Ювентусе» и за сборную Бразилии.
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