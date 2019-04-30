Футбол
Неймар может быть исключен из сборной БразилииГазета.Ru 03:14
Бразилец ударил по лицу фаната, который начал его критиковать Теперь из-за этой выходки Неймар может потерять место в сборной Бразилии. Ведь ранее наставник команды Тите игнорировал вингера "Ювентуса" Дугласа Косту за плевок в болельщика.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Политика
Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданстве
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство заявил, что его "притесняла" Россия.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона
Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Грузовик силовиков со снарядами подорвался в Донбассе, заявили в ДНР
Со слов Безсонова, ЗИЛ-131 79-й бригады наехал на противотанковую мину, установленную украинскими силовиками северо-западнее посёлка Водяное.
Обновлено в 07:39
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Общество
Петербургским семьям оплатят няню за счет бюджета
Петербургским семьям, в которых родились двойняшки и тройняшки, с 1 января 2020 года будут оплачивать за счет бюджета услуги няни.
Обновлено в 05:01
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Авто
В России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed
30 апреля 2019 года в России стартовали продажи нового Kia ProCeed. Автомобиль сменил название и внешний вид.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Здоровье
Значимого потребления хамона и пармезана в России нет, заявил эксперт
Значимого потребления хамона и пармезана в России нет, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков, комментируя идею запретить ввоз гражданами мясной и молочной продукции для личного пользования.
Обновлено в 07:52
Энергетика
Белоруссия полностью остановила прием российской нефти
Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Гаджеты
Новая версия графического драйвера NVIDIA вызывает высокую загрузку ЦП
Драйвер содержит важные обновления, но некоторые пользователи обратили внимание на то, что его использование приводит к высокой загрузке процессора.
Обновлено в 01:28
Авто
Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить
Будущие чертежи станут основой для электрического спорткара, рыночную стоимость которого оценят ниже зарубежных аналогов.
Обновлено в 03:52
Политика
МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство
Опрос, проведенный в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), показал, что 86% жителей хотят получить российское гражданство.
Обновлено в 06:46
Политика
В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
Обновлено в 06:14
Наука
В США количество суицидов подростков выросло после премьеры сериала о самоубийстве
Количество суицидов среди подростков в возрасте от 10 до 17 лет в США значительно выросло в месяц после премьеры сериала «13 причин почему» (13 Reasons Why) в апреле 2017 года.
Обновлено в 07:16
Гаджеты
Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен
В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.
Обновлено в 04:49
Общество
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы прокомментировала иск концертного агентства к певице
Обновлено вчера в 19:52
Космос
Роскосмос опубликовал видео с танцующими балеринами в макете МКС
Телестудия «Роскосмоса» опубликовала на видеохостинге YouTube видеоролик, где балерины танцуют в макете российского сегмента Международной космической станции.
Обновлено в 06:31
Кино
Фильм «Мстители: Финал» продолжил бить рекорды по кассовым сборам
Только что вышедший (мировая премьера - 22 апреля, российская - сегодня) в широкий прокат мегаблокбастер "Мстители: Финал", четвертая часть линейки, продолжает свое стремительное чемпионское шествие, в котором, несомненно, покорит еще немало вершин.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Тимошенко потребовала уволить Реву за оскорбление жителей Донбасса
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что министра социальной политики Андрея Реву следует немедленно отправить в отставку из-за его высказываний о жителях юго-востока Украины.
Обновлено в 05:20
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Авто
В Сети появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено в 05:35
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Экономика
Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней
Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл миллиард юаней ($148,4 млн) в споре с Дуном Минчжу, главой компании Gree Electric, крупнейшим производителем кондиционеров в КНР, пишет во вторник, 30 апреля, Bloomberg.
Обновлено в 05:12