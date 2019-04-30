Футбол

Неймар может быть исключен из сборной БразилииГазета.Ru 03:14

Бразилец ударил по лицу фаната, который начал его критиковать Теперь из-за этой выходки Неймар может потерять место в сборной Бразилии. Ведь ранее наставник команды Тите игнорировал вингера "Ювентуса" Дугласа Косту за плевок в болельщика.
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Неймар может быть исключен из сборной Бразилии

Газета.Ru03:14

Неймар может быть исключен из сборной Бразилии за удар болельщика

Soccer.ru05:08

СМИ: Неймар может быть исключен из сборной Бразилии за удар болельщика

ТАСС04:46

СМИ: Неймара могут исключить из сборной Бразилии

RT на русском05:55

Неймар может быть исключён из сборной Бразилии

Sport.ru03:58

Неймара могут исключить из сборной Бразилии за избиение фаната

Говорит Москва03:51

Неймар может быть исключен из сборной Бразилии за то, что ударил фаната

ProstoProSportвчера в 23:01
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
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