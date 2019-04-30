Неймар может быть исключен из сборной БразилииГазета.Ru 03:14

Бразилец ударил по лицу фаната, который начал его критиковать Теперь из-за этой выходки Неймар может потерять место в сборной Бразилии. Ведь ранее наставник команды Тите игнорировал вингера "Ювентуса" Дугласа Косту за плевок в болельщика.

Неймар может быть исключен из сборной Бразилии

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