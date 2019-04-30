Футбол
Неймар может быть исключен из сборной БразилииГазета.Ru 03:14
Бразилец ударил по лицу фаната, который начал его критиковать Теперь из-за этой выходки Неймар может потерять место в сборной Бразилии. Ведь ранее наставник команды Тите игнорировал вингера "Ювентуса" Дугласа Косту за плевок в болельщика.
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Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
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Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
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Московские полицейские спасли лисенка
Обновлено в 08:53
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Обновлено в 11:06
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Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
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Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водах
Строители начали укладку газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах.
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В Белоруссии задержали бывшего начальника охраны Лукашенко
Белорусский Комитет госбезопасности (КГБ) задержал замглавы СБ страны, экс-начальника службы охраны президента Александра Лукашенко Андрея Втюрина, сообщает «Наша Нива».
Обновлено вчера в 14:37
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На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
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Обновлено в 10:20
Авто
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В создании модели принимает участие российский дизайнер Дмитрий Лазарев, который в 2014 году придумал концепт для АвтоВАЗа, получивший название Raven.
Обновлено в 08:40