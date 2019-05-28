Футбол

Неймар лишился капитанской повязки в сборной БразилииLiveSport.ru 02:16

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар лишился капитанской повязки в сборной Бразилии, сообщает Goal.com. Новым капитаном «селесао» стал Дани Алвес, который провел за сборную 107 матчей и забил семь голов.
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Даниэл Алвес назначен капитаном сборной Бразилии вместо Неймара

Советский спорт03:30

Неймар прилетел в расположение сборной Бразилии на личном вертолёте за € 13 млн

Чемпионат02:58

Неймар прилетел в сборную Бразилии на личном вертолете

Матч ТВ02:19

Неймар лишен капитанской повязки в сборной Бразилии. Новый капитан – Дани Алвес

Sports.ru04:38

Неймар прилетел в расположение сборной Бразилии на собственном вертолете за 13 миллионов евро

Спорт-Экспресс02:12

СМИ: Дани Алвес назначен капитаном сборной Бразилии по футболу вместо Неймара

ТАСС00:59

Неймар прибыл в сборную Бразилии на личном вертолете стоимостью 13 млн евро

Sport24.ru01:48
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия

СК возбудил дело после нападения на редакцию в Ставрополе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц в отношении 72-летнего мужчины, который напал с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
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В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

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Политика

Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове

Сербский лидер Александр Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность.
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Происшествия

Травмы ребёнку в подмосковном Ногинске могли нанести не собаки

Изучаются различные версии появления травм у двухлетнего ребёнка в подмосковном Ногинске, сообщил заместитель главы администрации Богородского городского округа Московской области Олег Шойко.
Обновлено в 04:27
Общество

Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Авто

Новый Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа

Снимки новинки опубликовал голландский портал AutoWeek. На фото автомобиль запечатлен полностью без камуфляжа.
Обновлено в 03:00
ЖКХ

В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора

В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
Обновлено в 04:35
Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

Роскосмос и РАН разработали концепцию сверхтяжелой ракеты

Госкорпорация Роскосмос и Российская академия наук (РАН) разработали концепцию Федеральной целевой программы (ФЦП) до 2030 года по созданию сверхтяжелой ракеты.
Обновлено в 05:06
Общество

Минобороны и Тимати представили новую коллекцию одежды для армии

В понедельник в Национальном центре управления обороной РФ состоялась премьера новой коллекции одежды для российской армии.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Спутнику МГТУ Баумана из суеверия придумают новое название

Третий спутник МГТУ имени Баумана не получит название "Бауманец-3", чтобы не повторить печальную судьбу первых двух аппаратов, сообщил журналистам гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов.
Обновлено в 04:09
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено вчера в 09:20
Экономика

Подсчитан ущерб от космических аварий России

Отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы в России было осуществлено 11 аварийных пусков.
Обновлено в 04:37
Футбол

Гаттузо заявил об уходе из Милана

В качестве футболиста Гаттузо выступал за «Милан» с 1999 по 2012 год и был введён в Зал славы клуба.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Гаджеты

Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представлены официально

Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. На презентации побывали корреспонденты Gizchina.
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Авто

Спрос на кабриолеты остается немецким

Самыми популярными марками в сегменте остаются немецкие BMW и Mercedes-Benz.
Обновлено в 02:00
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На Эвересте участились случаи гибели альпинистов

За право попытаться взойти на Эверест каждый альпинист платит 11 тысяч долларов.
Обновлено 25 мая в 23:32
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок

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Два человека погибли в результате ДТП в Подмосковье

Два человека погибли в ДТП на Старосимферопольском шоссе в Московской области.
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Парковки и два новых сквера появятся в районе Остоженки в Москве

В рамках благоустройства пройдут и работы по озеленению - на Остоженке будет высажено более 100 новых деревьев и кустарников.
Обновлено в 03:52
Футбол

РФС утвердил бюджет на 2019 год

Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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Видео раздавленных автомобилей во Владивостоке попало в соцсети

Около дома по адресу Ладыгина, 11 обрушилась подпорная стена.
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Потап рассказал о ссорах с Настей Каменских

Потап рассказал о крупных ссорах с Настей Каменских Потап признался, что у его возлюбленной "очень крепкий характер" и она не слушает вообще никого, если речь идет о ее принципах.
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Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
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Общество

Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Даниэл Алвес
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии. Считается одним из лучших крайних защитников мира. Самый титулованный футболист в истории. Воспитанник бразильского клуба «Баия», за который дебютировал в 2001 году.
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