Футбол
Неймар лишился капитанской повязки в сборной БразилииLiveSport.ru 02:16
Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар лишился капитанской повязки в сборной Бразилии, сообщает Goal.com. Новым капитаном «селесао» стал Дани Алвес, который провел за сборную 107 матчей и забил семь голов.
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СК возбудил дело после нападения на редакцию в Ставрополе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц в отношении 72-летнего мужчины, который напал с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
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В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
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Происшествия
В Саратовской области подросток ударил школьницу топором
Обновлено в 04:12
Политика
Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове
Сербский лидер Александр Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность.
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Происшествия
Травмы ребёнку в подмосковном Ногинске могли нанести не собаки
Изучаются различные версии появления травм у двухлетнего ребёнка в подмосковном Ногинске, сообщил заместитель главы администрации Богородского городского округа Московской области Олег Шойко.
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Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
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Новый Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа
Снимки новинки опубликовал голландский портал AutoWeek. На фото автомобиль запечатлен полностью без камуфляжа.
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ЖКХ
В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора
В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
Обновлено в 04:35
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
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Политика
Роскосмос и РАН разработали концепцию сверхтяжелой ракеты
Госкорпорация Роскосмос и Российская академия наук (РАН) разработали концепцию Федеральной целевой программы (ФЦП) до 2030 года по созданию сверхтяжелой ракеты.
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Армия и оружие
Спутнику МГТУ Баумана из суеверия придумают новое название
Третий спутник МГТУ имени Баумана не получит название "Бауманец-3", чтобы не повторить печальную судьбу первых двух аппаратов, сообщил журналистам гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов.
Обновлено в 04:09
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Происшествия
Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
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Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено вчера в 09:20
Экономика
Подсчитан ущерб от космических аварий России
Отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы в России было осуществлено 11 аварийных пусков.
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Гаттузо заявил об уходе из Милана
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Обновлено в 04:05
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представлены официально
Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. На презентации побывали корреспонденты Gizchina.
Обновлено в 05:00
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Спрос на кабриолеты остается немецким
Самыми популярными марками в сегменте остаются немецкие BMW и Mercedes-Benz.
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За право попытаться взойти на Эверест каждый альпинист платит 11 тысяч долларов.
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Парковки и два новых сквера появятся в районе Остоженки в Москве
В рамках благоустройства пройдут и работы по озеленению - на Остоженке будет высажено более 100 новых деревьев и кустарников.
Обновлено в 03:52
Футбол
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Видео раздавленных автомобилей во Владивостоке попало в соцсети
Около дома по адресу Ладыгина, 11 обрушилась подпорная стена.
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Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
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Общество
Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
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