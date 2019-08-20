Футбол
Неймар: когда ты настоящий, тебя ненавидятЧемпионат вчера в 15:36
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в своём «Инстаграме» высказывание известного певца Боба Марли.
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«Когда ты настоящий, тебя ненавидят»: Неймар начал разговаривать цитатами из пацанских пабликов
Евро-футбол.рувчера в 15:49
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 01:15, Ашберн
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В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей
В Татарстане полиция совместно с Росгвардией задержала группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
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Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции
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Элтон Джон открыто заступился за принца Гарри и Меган Маркл
Обновлено вчера в 06:39
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
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Общество
Росстат назвал регионы России с самыми большими расходами на еду
Жители Ингушетии и Дагестана больше, чем в других регионах тратят деньги на продукты.
Обновлено вчера в 02:56
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
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Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
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Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
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Футбол
Джорджевич рассказал забавную историю про Аджоева-младшего и сникерс
Черногорский нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал забавную историю о форварде Гураме Аджоеве-младшем, произошедшую во время их совместного выступления за тульский «Арсенал».
Обновлено вчера в 19:58
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
Китайцы активнее остальных туристов тратят деньги в России
Китайцы активнее остальных туристов тратят деньги в России, приезжая к нам в страну.
Обновлено в 01:10
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие
В Британии заявили об участии России в боях под Иловайском
Обновлено 19 августа в 03:07
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Обновлено вчера в 17:38
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Австралия присоединится к военной миссии США в Персидском заливе
Австралия присоединится к США в деле обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и направит в Персидский залив ограниченный военный контингент.
Обновлено вчера в 21:27
Технологии
Рогозин поблагодарил Маска за позитивное влияние на «Роскосмос»
Обновлено вчера в 08:15
Общество
Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: погода всех удивит
По данным синоптиков Гисметео, которые подготовили прогноз на ближайшие 14 дней, климатическое лето больше не вернётся в большинство российских регионов, хотя местами будет ещё жарко, но стабильной, тёплой погоды уже ожидать не стоит.
Обновлено 19 августа в 12:15
Киберспорт
The International 2019. Infamous выбила Keen Gaming
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Посольство РФ в Греции подтвердило смерть двух россиян у острова Порос
Ранее местный информационный портал сообщил, что на борту вертолета, потерпевшего крушение у берегов греческого острова Порос, находились двое туристов из России и греческий пилот.
Обновлено вчера в 12:54
Кино
Объявлено название 25-го фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Супруга Биньямина Нетаньяху бросила на землю украинский каравай
Обновлено вчера в 22:27
Наука
Космическая радиация оказалась безопасной для мозга крыс и космонавтов
Положительное влияние космической радиации на психоэмоциональное состояние и умственные способности подопытных крыс установила группа российских ученых.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено 19 августа в 01:39
Здоровье
Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь
Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
Обновлено в 00:20
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения о радиоактивном облаке
Сообщения о радиоактивном облаке, появившемся после взрыва на военном полигоне в Архангельской области, абсурдны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 09:49