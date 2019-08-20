Футбол

Неймар: когда ты настоящий, тебя ненавидятЧемпионат вчера в 15:36

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в своём «Инстаграме» высказывание известного певца Боба Марли.
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«Если ты настоящий, тебя ненавидят» - Неймар поделился цитатой Боба Марли

Soccer.ruвчера в 12:44

«Когда ты настоящий, они тебя ненавидят». Неймар процитировал Боба Марли

Sportbox.RUвчера в 16:21

«Когда ты настоящий, они тебя ненавидят». Неймар процитировал Боба Марли

Матч ТВвчера в 16:21

«Когда ты настоящий, тебя ненавидят»: Неймар начал разговаривать цитатами из пацанских пабликов

Евро-футбол.рувчера в 15:49

Неймар: когда ты настоящий, тебя ненавидят

Чемпионатвчера в 15:36

Неймар: «Когда ты настоящий, они тебя ненавидят»

Sport24.ruвчера в 12:06

Неймар процитировал Боба Марли

Спорт-Экспрессвчера в 16:22
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В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей

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СМИ узнали о планах Трампа и Макрона пригласить Россию на саммит G7

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Джорджевич рассказал забавную историю про Аджоева-младшего и сникерс

Черногорский нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал забавную историю о форварде Гураме Аджоеве-младшем, произошедшую во время их совместного выступления за тульский «Арсенал».
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Умерла актриса Александра Назарова

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Китайцы активнее остальных туристов тратят деньги в России

Китайцы активнее остальных туристов тратят деньги в России, приезжая к нам в страну.
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В России отмечается стремительная убыль населения

По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
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В Британии заявили об участии России в боях под Иловайском

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Технологии

Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»

Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
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Обновлено вчера в 17:38
Общество

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Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

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Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие

Австралия присоединится к военной миссии США в Персидском заливе

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Обновлено вчера в 10:43
Происшествия

Посольство РФ в Греции подтвердило смерть двух россиян у острова Порос

Ранее местный информационный портал сообщил, что на борту вертолета, потерпевшего крушение у берегов греческого острова Порос, находились двое туристов из России и греческий пилот.
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Кино

Объявлено название 25-го фильма о Джеймсе Бонде

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Политика

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Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
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Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
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