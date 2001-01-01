Неймар: хотел бы сыграть в одной команде с АзаромЧемпионат 10:37

Форвард «ПСЖ» Неймар признался, что в будущем хотел бы выступать в одной команде с вингером «Челси» Эденом Азаром.

Неймар: хотел бы сыграть в одной команде с Азаром

Политика Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.

Авто Volkswagen внедрит фильтры тормозной пыли На прототипе нового Volkswagen Golf GTD, который тестируется в Германии, можно заметить, что в районе тормозных суппортов установлены инородные детали.

Политика Сальвини: предпочел бы, чтобы в ЕС вошла Россия, а не Турция В Евросоюзе в течение десятилетий тратят миллиарды евро на то, чтобы убедить Турцию вступить в ЕС, но «между Турцией и ЕС нет ничего общего», было бы предпочтительнее говорить в таком контексте о России, отметил Сальвини.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Авто Марка Aston Martin выпустит Vantage с тремя педалями На картинке изображены три педали — и что-то нам подсказывает, что новая модель получит механическую коробку передач.

Автоспорт Вторая тренировка в Баку остановлена: Квят разбил болид Во время прохождения седьмого поворота заднюю часть болида «Торо Россо» занесло, машина задела отбойник задним и передним колесом.

Футбол «Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

Происшествия Экс-полковник ФСБ арестован по делу о хищении Экс-сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов был арестован по делу о хищении 490 млн рублей, сообщает РИА "Новости".

Политика На Украине принят закон об исключительности украинского языка Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Наука В хлебе обнаружена опасная добавка Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.

Политика ЦИК Украины определился с датой подведения итогов выборов Ранее, 25 апреля, победитель выборов Владимир Зеленский обвинил ЦИК в попытке затянуть объявление итоговых результатов выборов и как следствие отложить инаугурацию политика.

Политика Зеленский улетел отдыхать в Турцию Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.

Финансы ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.

Политика Путин утвердил 15 критериев оценки работы губернаторов Президент Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов России и региональных органов исполнительной власти.

Политика Nord Stream 2 AG наносит ответный удар В лентах информационных агентств промелькнуло сухое сообщение, что компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве ЕС.

Шоу-бизнес Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.

Происшествия Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».

Политика Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.

Общество Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.

Происшествия ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Политика Прокурор попросил о снисхождении для Бутиной Арестованная в США россиянка Мария Бутина заслуживает снисхождения за признание вины и сотрудничество со следствием.

Политика Медведев отменил санкции против четырех украинцев Все четверо были внесены в санкционный список постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года, принятым, как отмечалось в документе, «в ответ на действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Финансы Аналитики Райффайзенбанка ожидают ослабления рубля в мае С учетом отложенных покупок Минфин может купить в мае 5,9—6,9 млрд долларов, что существенно выше апрельских объемов — 4,8 млрд долларов.