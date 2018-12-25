Футбол
Неймар просит «Барселону» вернуть его
Неймар просит «Барселону» вернуть егоSoccer.ru11:29
Форвард ПСЖ Неймар всё ещё хочет вернуться в «Барселону». Сообщается, что футболист постоянно звонит руководству каталонского клуба с просьбой о трансфере.
Soccer.ru11:29
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 15:57, Ашберн
Политика
Володин предложил обсудить актуальность Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить эффективность работы закрепленных в действующей Конституции норм.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила несколько ракетных ударов над Дамаском
Обновлено в 15:24
Происшествия
Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве
Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.
Обновлено в 13:13
Экономика
Путин подписал закон об увеличении МРОТ на 117 руб
Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до размера прожиточного минимума — 11280 руб. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Четыре трупа с огнестрельными ранениями найдены в Ульяновске
В Следственном комитете РФ по Ульяновской области уточнили, что тела 48-летней местной жительницы, ее двоих несовершеннолетних детей и неустановленного мужчины в возрасте около 40 лет с огнестрельными ранениями были найдены в одной из квартир в Заволжском районе Ульяновска.
Обновлено в 15:16
Политика
Путин поддержал идею усиления контроля над мигрантами
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею введения базы данных для въезжающих в РФ мигрантов, обязательную дактилоскопию и контроль за их пребыванием.
Обновлено в 14:46
Политика
Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко до Нового года
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщение о новой встрече президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая должна будет пройти до Нового года, передает ТАСС.
Обновлено в 14:16
Происшествия
В дагестанском Буйнакске обрушился мост
В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено в 09:33
Политика
Силуанов рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко
Обновлено в 14:30
Политика
Путин подписал закон о бесплатной любительской рыбалке
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне могут бесплатно ловить рыбу на водоемах общего пользования, за исключением ряда объектов, предусмотренных законодательством, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой-информации.
Обновлено в 15:34
Происшествия
В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию
16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 15:31
Здоровье
Минздрав предложил вывести табак из легального оборота после 2050 года
Основной целью концепции является постепенное снижение табакокурения к 2050 году, а затем возможный поэтапный вывод табачной продукции из оборота.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Пациент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой
Пациент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой.
Обновлено в 09:45
Общество
Сенатор Клишас ответил на расследование Навального
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Политика
В бундестаге прокомментировали проект «Северный поток – 2»
В бундестаге считают, что «Северный поток – 2» не вызовет зависимость Европы от России, а приведет к взаимозависимости обеих сторон.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
C-300 отразили массированный удар МиГ-31БМ
Обновлено в 12:51
Спорт
Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Обновлено в 03:00
Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Общество
Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское
В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
Обновлено в 06:51
Транспорт
Более 65 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
Обновлено в 15:25
Происшествия
МЧС и ученые не увидели признаков падения метеорита в Хабаровском крае
Ранее в СМИ были обнародованы версии специалистов и ученых, по которым причиной перекрытия реки в Хабаровском крае никак не мог послужить метеорит.
Обновлено в 02:42
Общество
Екатерина Андреева раскритиковала телевидение
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено в 07:35
Политика
США хотели создать биолабораторию в Крыму
США планировали создать в Крыму биолабораторию по типу центра Лугара в Грузии.
Обновлено в 12:50
Общество
Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина
Некоторые федеральные чиновники получили знаменитые новогодние корзинки с подарками от главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Обновлено в 11:17
Политика
Косачёв предложил создать «список Браудера» из зарубежных политиков
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв предложил создать реестр под условным названием «список Браудера», в который будут включаться «одиозные политики», отличившиеся «наиболее лживыми» высказываниями о России.
Обновлено в 12:50
Общество
Путин подписал закон о доле в наследстве для предпенсионеров
Президент Владимир Путин утвердил ранее принятый парламентом закон о праве граждан предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве.
Обновлено в 13:16
Политика
В Кремле завершились переговоры Путина и Лукашенко
Завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые проходили в Кремле.
Обновлено в 12:24
Общество
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Авто
Площадка «Соллерс» в Алабуге выбрана для производства Aurus
Площадка Sollers в Татарстане станет местом сборки серийного транспортного средства Aurus.
Обновлено в 13:00